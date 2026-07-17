Мъж на 44 години почина след арест във Варна

О кръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство, в рамките на което трябва да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества.

Във връзка с постъпила информация за разпространение на наркотични вещества в ОД на МВР – Варна, на 16 юли 2026 година е проведена специализирана полицейска операция. В условията на неотложност е извършено претърсване в дома на мъж на 48 г., където са намерени и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил. По случая има образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

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В хода на операцията са задържани лица, за които имало обосновано предположение, че са закупили наркотични вещества от мъжа.

След задържане на един от тях, на 44 години, здравословното му състояние се влошило. Незабавно бил подаден сигнал за колабирало лице в неконтактно състояние. На място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Установено било, че човекът е починал. Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия.

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Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се. Действията са възложени на следовател от Окръжния следствен отдел и се ръководят от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.