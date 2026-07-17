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Пребивана с часове до смърт в София - 20 години затвор за убиеца

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 16:14
Пребивана с часове до смърт в София - 20 години затвор за убиеца
Източник: БТА

О съдиха на 20 г. затвор при първоначален строг режим мъж за бруталното убийство на приятелката му в София, съобщават от Софийска градска прокуратура

Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен и Апелативният съд, и Върховният касационен съд потвърдиха, че на 24.06.2023 г. за времето от 12,00 ч. до 17,30 ч. в София, ж.к. „Надежда“, умишлено умъртвил приятелката си, като ѝ нанасял удари с особена жестокост в областта на главата, гръдния кош и крайниците, довели до множество кръвонасядания и кръвоизлив под меките мозъчни обвивки и причинили мозъчна смърт на пострадалата 18 дни по-късно в болнично заведение.

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Деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Мъжът е извършил престъплението след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено, и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

20 години затвор за извършителя на жестокото убийство в ж.к. Банишора

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.       

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
убийство София присъда
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