Мощно земетресение с магнитуд 7,3 удари Мексико

З еметресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер разтърси Пуерто Мадеро в Мексико в 17:48 часа, в петък, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът е бил под Тихия океан, на дълбочина 15,2 км, на около 48 км югозападно от Пуерто Мадеро. Последвали са няколко вторични труса с магнитуд съответно 5,3 в 18:14 часа, 5,1 в 18:19 часа, 6,0 в 18:20 часа, 5,0 в 18:30 часа и 5,1 в 18:57 часа, на дълбочина 10 км, и на 66-101 км югозападно от Пуерто Мадеро.

Земетресение разтърси Мексико

Обявена е опасност от вълна цунами по бреговата линия на 300 км от епицентъра.

Съобщава се за силни сеизмични вълни, усетени в южната част на Мексико и съседните Гватемала и Ел Салвадор. В момента се извършват официални оценки за жертви и щети.

Пуерто Мадеро e най-южното пристанище на Мексико, близо до границата с Гватемала. В района живеят около 9000 души. На по-малко от 30 км източно, навътре в сушата се намира град Тапачула, с население от 400 000 души.