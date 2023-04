Музиката за коронацията на Чарлз III ще е отражение на "романтичната му душа"

Н ова композиция, създадена за церемонията по короноването на британския крал Чарлз Трети, е фокусирана върху "силно романтичната" личност на монарха, каза композиторът й, цитиран от Пи Ей мидиа/ДПА.

Патрик Дойл бил нает през март да композира за церемонията музика, която ще е сред 12-те нови композиции за коронацията на крал Чарлз Трети и кралицата консорт в Уестминстърското абатство на 6 май.

Композиторът, който е на 70 години и е автор на музика към филми като "Хари Потър и Огненият бокал", "Тор" и "Убийство в "Ориент експрес", каза за агенция Прес асосиейшън, че бил "много вдъхновен" от срещите си с тогавашния принц на Уелс през последните десетилетия. "Бях напълно развълнуван, когато ме поканиха да предложа музика за коронацията. Творбата е написана, за да почете живота му и тъй като го познавам, имаме силно лично, професионално приятелство с краля през последните тридесет години, аз подсъзнателно, несъзнателно, градих върху аспекти от личността му, които се надявам той да чуе в произведението", каза той.

Шотландският композитор, номиниран два пъти за награда "Оскар" за музиката към "Разум и чувства" и за "Хамлет", каза, че увертюрата му разказва историята на Чарлз като "силно романтичен човек". "Има силна келтска връзка в неговото отношение към мен и Шотландия, има и хералдически моменти, моменти, изпълнени с пищност, има забавление и радост", добави Дойл. "Всички тези различни образи, които съм виждал, с които съм разговарял, всички те са събрани в едно произведение. Той обича изкуствата, обича музиката, добрата мелодия и се надявам тази творба да бъде запомняща се, ще уловим в нея някои от аспектите на личността му".

Дойл добави, че кралят продължава да бъде "голям поддръжник" на музиката му, че харесва "стилът му на композиране" и че "обича Шотландия".

