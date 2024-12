"Мръсни радиологични бомби": Защо Игор Кирилов беше легитимна мишена за Киев

„Още един падна. Тази сутрин (на 17 декември 2024 г.) генерал лейтенант Игор Кирилов – командващ войските за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ), излизаше от жилищния си блок на Рязански проспект, придружен от помощника си, когато бомба, заложена в електрическа тротинетка, се взриви“. И двамата мъже бяха убити при поредната украинска операция по физическо ликвидиране, насочена срещу руски офицери, обвинени във военни престъпления, така резюмира събитията от вторник рано сутринта в британското издание „Спектейтър“ Марк Галеоти – ръководител на консултантската фирма „Маяк интелиджънс“ и почетен професор във факултета за славянски и източноевропейски изследвания на Лондонския университетски колеж (UCL School of Slavonic and East European Studies\ SSEES), автор на близо 30 книги за Русия.

Моментът за извършване на операцията едва ли е случаен, подчертава Галеоти. 54-годишният Кирилов беше обект на британски санкции от 2017 г., когато заради дейността на войските за РХБЗ (включително подкрепа за използването на химически оръжия в Сирия) и заради ролята си на пропагандист, разпространяващ лъжи като твърдението, че в Украйна има тайни заради лаборатории за биологична война.

Предния ден обаче, Службата за сигурност на Украйна (ССУ) го обвини задочно, че е отговорен за „масовото използване на забранени химически оръжия“, прави ретроспекция Галеоти в „Спектейтър“. Киев твърди, че от началото на войната над 2000 украински войници са били лекувани в болница, тъй като са били изложени на действието на задушливи вещества – първо сълзотворен газ, а после и по-сериозния хлоропикрин, широко използван още през Първата световна война.

Тогава, както и днес, хлоропикрнът върши работа за прочистване на вражеските окопи, защото предизвиква силно дразнене на белите дробове, очите и кожата, а и по-лоши неща, подчертава Галеоти. Има данни, съобщава „Спектейтър“, че поне трима украински войници са починали като пряк резултат от атака с хлоропикрин.

Кирилов е най-висшият офицер, убит при целенасочена акция далеч от фронтовата линия, пише британското издание, но едва ли е първият набелязан високопоставен военен, защото украинците засилват тази кампания.

По-рано този месец кола бомба уби Сергей Евсюков – бивш началник на зловещия затвор „Оленивка“, където през юли 2022 г. десетки украински военнопленници загинаха при ракетен удар. Киев смята, че Москва е извършила атаката, за да унищожи доказателства за изтезания и други военни престъпления, макар това да не е потвърдено, посочва Галеоти.

Има задържан за убийството на руския генерал Игор Кирилов

През ноември, припомня анализът на „Спектейтър“, Валерий Транковски – началник щаб на 41-а бригада ракетни кораби и катери на руския Черноморски флот, беше убит в Севастопол, пак с бомба, заложена под автомобил. Транковски беше обвинен във военни престъпления за ролята на командваните от него части в бомбардирането на украински градове.

През октомври т.г. бомба уби Андрий Коротки – началник по сигурността в украинската Запорожка АЕЦ, когото ССУ беше обявила за „колаборационист“.

От друга страна, убийството през октомври на Никита Кленков – високопоставен офицер от Силите за специални операции, който е бил на фронта в Украйна, изглежда не е свързано с войната. То е по-скоро резултат от гангстерски вражди, смята Галеоти.

Не намалява и темпото на операции зад фронтовата линия, които се прехвърлят от физическия във виртуалния свят, обръща внимание британското издание. По-рано тази година Роскомнадзор –руският медиен и интернет регулатор, отбеляза растящ брой атаки срещу руски компютърни мрежи, идващи главно от Украйна и целящи достъп до класифицирани данни (които могат да помогнат за идентифициране на агенти и операции) и нанасяне на щети на националната инфраструктура.

Смята се, че „около 70% от разследваните инциденти са били свързани с дейността на проукраински групи“. Отчасти това е отмъщение за кампанията на Русия с дронове, ракети и хакерско взломяване на критична инфраструктура. Но тези акции имат и политическо измерение, отчита Галеоти. Убийствата на глашатаи на войната като блогъра Владлен Татарски (взривен през април 2023 г.) и на дъщерята на философ националист Даря Дугина (с бомба, заложена под колата й, през август 2022 г.) в атака вероятно насочена срещу баща й, не затвори устата на „турбо патриотите“, но пък им осигури мъченици, пише „Спектейтър“.

Анализът отбелязва, че вземайки на прицел командирите, особено тези, обвинени във военни престъпления“, и лица, подпомагащи управлението на Кремъл в окупираните територии, Киев иска да деморализира онези, от които войната зависи пряко.

Дори и в руския офицерски корпус в крайна сметка е налице потискано, но широко разпространено ужасено смайване, главно от това какво причинява войната на руската армия, отбелязва „Спектейтър“.

Когато през септември руски депутат комунист си позволи публично да зададе въпроса как се е стигнало дотам армията да се превърне в „шайка бандити“, това привлече сериозно внимание в канали в социални медии, които офицерите следят, изтъква британският анализ.

Демонстрирайки, че безнаказаност няма, дори за генералите, които си стоят в Москва, надеждата е да бъдат насърчени повече офицери, ако не да се противопоставят на войната, поне да се опитат да не бъдат въвличани в нея.

Само по себе си, това няма да спре тази кървава война, отчита Марк Галеоти. Става дума за опит за изграждане на критична маса от причини и хора, които просто искат това да спре, обобщава анализаторът на „Спектейтър“.

Igor Eidman, expert. Russian authorities are more afraid of the fate of #Kirilov than of the battle in the #Kursk region. When they fear Ukrainians more than #Putin, then they will dare to remove him. https://t.co/VIehV2D9Ls