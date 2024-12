Кой беше Игор Кирилов – убитият руски генерал

Н ачалникът на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита генерал Игор Кирилов е загинал при експлозия в Москва. Зад убийството стоят украинските сили за сигурност, твърдят източници от Киев, пише Deutsche Welle.

Нападението бе извършено тази сутрин на "Рязанския проспект" в Москва. Задействано е било взривно устройство, заложено в електрическа тротинетка, оставена до входа на жилищна сграда. При експлозията са загинали началникът на войските за радиационна, химическа и биологична защита на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Игор Кирилов и негов помощник. Кирилов е обвиняван, че е отговорен за използването на химическо оръжие в Украйна.

В руски канали в приложението "Телеграм" бяха публикувани снимки, на които се виждат отломки от разрушен вход на сграда и две тела, лежащи на снега пред нея.

Руските войски за радиационна, химическа и биологична защита (РХБЗ), са специални сили, които действат при условия на радиационно, химическо и биологично замърсяване. Според репортер на ТАСС от мястото са иззети компоненти на взривно устройство. А правоохранителните органи уточниха, че взривът е бил с мощност около 300 грама тротилов еквивалент.

Междувременно Би Би Си съобщи, като се позова на свой източник в украинските служби за сигурност, че зад операцията по убийството на Игор Кирилов в Москва стои Украйна. Според информатора Кирилов е бил „легитимна цел“, тъй като е военнопрестъпник: Киев твърди, че той е издал заповед за използване на забранени химически оръжия срещу украинската армия.

В тази връзка „Киев индипендънт" съобщи, като се позова на Службата за сигурност на Украйна, че вчера украинската прокуратура е обвинила задочно Кирилов в предполагаемо използване на химически оръжия в Украйна. Русия отхвърля обвиненията.

През октомври Великобритания санкционира Кирилов и силите за радиационна защита за употреба на химически вещества по време на размирици. Освен това се появиха и редица съобщения, че руснаците са използвали веществото хлорпикрин по бойните полета в Украйна.

По данни на украинската тайна служба SBU от февруари 2022 г. насам са регистрирани над 4800 случая на използване на химическо оръжие от Русия в Украйна.

Кирилов многократно е отправял публични обвинения, че САЩ имат тайни биолаборатории в Украйна. Той също така твърдеше, че Украйна работи по т.нар. мръсна бомба, която представлява оръжие за масово унищожение с конвенционални взривни устройства, съдържащи радиоактивен материал.

Руският президент Владимир Путин също беше отправил такива обвинения срещу Украйна въз основа на докладите на Кирилов. За това обаче няма никакви доказателства, припомня германската обществена медия АРД.

