Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Н овоизбраният лидер на Унгария Петер Мадяр дойде на власт миналия уикенд след кампания, в която обеща, наред с други неща, да се дистанцира от Русия, посочва Al Jazeera .

Вместо това Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан, който положи значителни усилия за задълбочаване на връзките с Москва.

По време на управлението на Орбан Унгария се противопоставяше на повечето позиции на ЕС срещу Русия и блокираше санкции, както и военна помощ за Украйна.

Преди всичко той и неговата партия "Фидес" затвърдиха зависимостта на Унгария от руския петрол.

Сега, след масова избирателна активност и убедителна изборна победа, Мадяр, бивш привърженик на Орбан и настоящ лидер на центристко-дясната партия "Тиса", обеща да прекрати вноса на руски петрол до 2035 г. Но доколко реалистична е тази цел? И може ли да я постигне?

Колко зависима е Унгария от Русия за енергия?

Унгария играе ключова роля за поддържането на потока от руски нефт и газ към ЕС, дори след като Европа и САЩ забраниха част от вноса и наложиха санкции върху плащания над 60 долара за барел руски петрол.

След инвазията на Русия в Украйна ЕС забрани морския внос на руски петрол, но остави сухопътните доставки законни. Това позволи на Унгария да продължи да внася по-голямата част от суровината си по тръбопроводи през Украйна.

ЕС за първи път обяви планове за постепенно прекратяване на вноса на руска енергия през май 2022 г., малко след инвазията. През декември 2025 г. беше постигнато обвързващо споразумение държавите членки да прекратят напълно вноса на руски петрол и газ до края на 2027 г. Вместо да диверсифицира доставките, Унгария увеличи зависимостта си от Москва.

Според доклад от 2026 г. на Центъра за изследване на демокрацията, зависимостта на Унгария от руски суров петрол е нараснала от 61% през 2021 г. до 93% през 2025 г.

Голяма част от този петрол пристига чрез нефтопровода "Дружба", един от ключовите маршрути, който осигурява доставки за Унгария и Словакия. С дължина от около 5500 км, той започва от Алметиевск в Западна Русия, преминава през Беларус и се разделя при Мозир, единият клон води към Полша и Германия, а южният преминава през Украйна към Словакия, Унгария и Чехия.

През януари участъкът от тръбопровода в Украйна беше сериозно повреден. Киев обвини руски въздушен удар, Москва отрича.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави умишлено ремонта. В резултат Орбан наложи вето върху заем от 90 милиарда евро за Украйна, докато тръбопроводът не бъде възстановен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви тази седмица, че доставките ще бъдат възобновени до края на април и очаква новото унгарско ръководство да вдигне ветото.

Що се отнася до газа, Унгария остава една от най-зависимите държави в ЕС от руски природен газ, около три четвърти от вноса идва от Русия, показва докладът.

От началото на войната страната е внесла руски газ на стойност около 15,6 милиарда евро. Дългосрочните договори с Газпром, зависимостта от ТуркСтрийм и слабата употреба на алтернативни връзки "заключват страната в новата руска газова система", се казва в доклада.

Ядрената енергия е друг ключов проблем. Унгария възложи на Росатом разширяването на АЕЦ "Пакш", разположена на около 100 км от Будапеща. Русия финансира проекта чрез държавен заем. Централата осигурява 40–50% от електроенергията в страната, а след разширението този дял може да достигне 60 - 70%.

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия?

Няма да е лесно, а Мадяр е наясно с това.

"Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени. Енергийната ни зависимост също ще остане за известно време", каза той преди изборите.

В интервю за Financial Times Мадяр подчерта, че вносът от Русия може да остане опция: "Това не означава, че като прекратите зависимостта, напълно спирате да купувате от тях."

Очаква се новото правителство да търси баланс между запазването на енергийната сигурност и политическото дистанциране от Москва, смятат анализатори.

Допълнителен фактор е глобалната ситуация, включително напрежението в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световните доставки.

Как гледа ЕС на това?

Силните енергийни връзки между Унгария и Русия отдавна създават напрежение в ЕС. След 2022 г. съюзът работи за намаляване на зависимостта, докато Будапеща вървеше в обратната посока.

През януари ЕС прие законодателство за пълно прекратяване на вноса на руски газ и втечнен газ до края на 2027 г.

В предизборната си програма Мадяр нарече зависимостта от Русия "системен риск" и обеща да я прекрати до 2035 г. Но дали това може да стане в сроковете на ЕС остава отворен въпрос и вероятно ще бъде предмет на сериозни дебати в Брюксел.