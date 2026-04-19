Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

19 април 2026, 16:42
Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток
Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан
Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент
Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран
Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток
Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари
Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф
Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

Примирието между Израел и Ливан влезе в сила, но вече има съобщения за нарушения

Н овоизбраният лидер на Унгария Петер Мадяр дойде на власт миналия уикенд след кампания, в която обеща, наред с други неща, да се дистанцира от Русия, посочва Al Jazeera.

Вместо това Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан, който положи значителни усилия за задълбочаване на връзките с Москва.

По време на управлението на Орбан Унгария се противопоставяше на повечето позиции на ЕС срещу Русия и блокираше санкции, както и военна помощ за Украйна.

Преди всичко той и неговата партия "Фидес" затвърдиха зависимостта на Унгария от руския петрол.

Сега, след масова избирателна активност и убедителна изборна победа, Мадяр, бивш привърженик на Орбан и настоящ лидер на центристко-дясната партия "Тиса", обеща да прекрати вноса на руски петрол до 2035 г. Но доколко реалистична е тази цел? И може ли да я постигне?

  • Колко зависима е Унгария от Русия за енергия?

Унгария играе ключова роля за поддържането на потока от руски нефт и газ към ЕС, дори след като Европа и САЩ забраниха част от вноса и наложиха санкции върху плащания над 60 долара за барел руски петрол.

След инвазията на Русия в Украйна ЕС забрани морския внос на руски петрол, но остави сухопътните доставки законни. Това позволи на Унгария да продължи да внася по-голямата част от суровината си по тръбопроводи през Украйна.

ЕС за първи път обяви планове за постепенно прекратяване на вноса на руска енергия през май 2022 г., малко след инвазията. През декември 2025 г. беше постигнато обвързващо споразумение държавите членки да прекратят напълно вноса на руски петрол и газ до края на 2027 г. Вместо да диверсифицира доставките, Унгария увеличи зависимостта си от Москва.

Според доклад от 2026 г. на Центъра за изследване на демокрацията, зависимостта на Унгария от руски суров петрол е нараснала от 61% през 2021 г. до 93% през 2025 г.

Голяма част от този петрол пристига чрез нефтопровода "Дружба", един от ключовите маршрути, който осигурява доставки за Унгария и Словакия. С дължина от около 5500 км, той започва от Алметиевск в Западна Русия, преминава през Беларус и се разделя при Мозир, единият клон води към Полша и Германия, а южният преминава през Украйна към Словакия, Унгария и Чехия.

През януари участъкът от тръбопровода в Украйна беше сериозно повреден. Киев обвини руски въздушен удар, Москва отрича.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че бави умишлено ремонта. В резултат Орбан наложи вето върху заем от 90 милиарда евро за Украйна, докато тръбопроводът не бъде възстановен.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви тази седмица, че доставките ще бъдат възобновени до края на април и очаква новото унгарско ръководство да вдигне ветото.

Що се отнася до газа, Унгария остава една от най-зависимите държави в ЕС от руски природен газ, около три четвърти от вноса идва от Русия, показва докладът.

От началото на войната страната е внесла руски газ на стойност около 15,6 милиарда евро. Дългосрочните договори с Газпром, зависимостта от ТуркСтрийм и слабата употреба на алтернативни връзки "заключват страната в новата руска газова система", се казва в доклада.

Ядрената енергия е друг ключов проблем. Унгария възложи на Росатом разширяването на АЕЦ "Пакш", разположена на около 100 км от Будапеща. Русия финансира проекта чрез държавен заем. Централата осигурява 40–50% от електроенергията в страната, а след разширението този дял може да достигне 60 - 70%.

  • Може ли Унгария да се откаже от руската енергия?

Няма да е лесно, а Мадяр е наясно с това.

"Географското положение нито на Русия, нито на Унгария ще се промени. Енергийната ни зависимост също ще остане за известно време", каза той преди изборите.

В интервю за Financial Times Мадяр подчерта, че вносът от Русия може да остане опция: "Това не означава, че като прекратите зависимостта, напълно спирате да купувате от тях."

Очаква се новото правителство да търси баланс между запазването на енергийната сигурност и политическото дистанциране от Москва, смятат анализатори.

Допълнителен фактор е глобалната ситуация, включително напрежението в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, през който преминава около 20% от световните доставки.

  • Как гледа ЕС на това?

Силните енергийни връзки между Унгария и Русия отдавна създават напрежение в ЕС. След 2022 г. съюзът работи за намаляване на зависимостта, докато Будапеща вървеше в обратната посока.

През януари ЕС прие законодателство за пълно прекратяване на вноса на руски газ и втечнен газ до края на 2027 г.

В предизборната си програма Мадяр нарече зависимостта от Русия "системен риск" и обеща да я прекрати до 2035 г. Но дали това може да стане в сроковете на ЕС остава отворен въпрос и вероятно ще бъде предмет на сериозни дебати в Брюксел.

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Любопитни хранителни навици на котките

Любопитни хранителни навици на котките

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 11 часа
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 9 часа
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 6 часа
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 6 часа
<p>МВР:&nbsp;Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани</p>

Изборни схеми в Монтана и Кърджали: Член на СИК пуснал 10 бюлетини, кметска дъщеря гласувала от името на други граждани

България Преди 6 минути

Главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи актуални данни за обстановката в изборния ден и за постъпилите сигнали за нарушения

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 20 минути

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 1 час

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Свят Преди 2 часа

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

<p>Мицкоски: Разочарован съм, само 250 българи гласуват в&nbsp;РС Македония</p>

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Свят Преди 2 часа

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Свят Преди 2 часа

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

България Преди 2 часа

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

България Преди 2 часа

Трайков: Според СИК проблемът бил цяла сутрин

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

България Преди 3 часа

Срещу тях са повдигнати обвинения

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 3 часа

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Любопитно Преди 3 часа

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

България Преди 3 часа

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин

Снимката е илюстративна

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Свят Преди 3 часа

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 3 часа

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

и

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 3 часа

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Свят Преди 4 часа

За щастие няма пострадали

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Мариан Бачев се завръща на сцената с „Куршуми над Бродуей“

Edna.bg

Милан изскочи втори след мъчна победа във Верона

Gong.bg

Лошо - Нюрнбергер се контузи, Дармщат загуби

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 17:00 часа

Nova.bg

Два случая на гласуване от чуждо име: Единият опитал да пусне 10 бюлетини

Nova.bg