Свят

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Ето някои изчисления на военен анализатор за една хипотетична мисия

7 април 2026, 15:52
Т върдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че цялата страна Иран може да бъде „заличена“ за една нощ, не съответства на възможностите на САЩ и Израел, казва един военен анализатор.

Питър Лейтън, сътрудник в Griffith Asia Institute и бивш офицер от Кралските австралийски военновъздушни сили е бил попитан какво биха могли САЩ и Израел реално да мобилизират, за да унищожат стотици ирански електроцентрали и евентуално стотици хиляди мостове в рамките на 24 часа.

Заинтригуван, Лейтън направил някои изчисления за хипотетична (подчертаваме: хипотетична) мисия.

Той установи, че група от шест стелт бомбардировача B-2 може да носи общо 96 бомби от по 2000 паунда тип Joint Direct Attack Munitions (JDAM) в една мисия. Ако приемем, че могат да изпълнят два полета за ден, това прави 192 бомби, ако всички попаднат в целите си.

Добавете съвместни сили на САЩ и Израел от 40 самолета F-15, всеки носещ по шест бомби JDAM от 2000 паунда, и това би добавило още 240 бомби. Така достигаме до 332 бомби за експоненциално по-голям брой цели.

Но дори ако всяка бомба улучи целта си, това може да не е достатъчно, казва Лейтън.

„Те биха нанесли известни (подчертавам: известни) щети на всяка цел, но е малко вероятно да разрушат средни до големи мостове (зависи от много фактори). Електроцентралите обикновено са огромни цели, така че е необходимо много внимателно планиране, за да причини един удар значителни щети. Те също така са „укрепени“; в основната им структура има много стоманобетон“, каза той.

Но той не подценява възможните щети.

„Ако успеете да проникнете, можете да повредите генераторите, а резервни генератори никога не стоят наоколо просто така“, каза Лейтън по отношение на електроцентралите.

Разбира се, САЩ могат да добавят бомбардировачи B-1 (по 24 JDAM всеки) или B-52 (около 20 JDAM всеки) към операцията. Но дори и тогава способността на САЩ да „заличат“ целия Иран за една нощ е, в най-добрия случай, съмнителна.

Източник: CNN    
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

