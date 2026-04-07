Взривове на остров Харг: САЩ удариха „петролното сърце“ на Иран след заплахите от Тръмп

А мерикански военни сили са атакували обекти на стратегическия остров Харг – ключовият терминал за износ на ирански петрол, предава The Times of Israel.

Информацията за прецизните удари бе потвърдена от висш служител на Вашингтон пред Axios, след като по-рано CNN цитира съобщения на иранската агенция Mehr за мощни експлозии в района.

Полуофициалната иранска медия Mehr първа алармира за „няколко взрива“ на острова, който е жизненоважен за икономиката на Техеран. Остров Харг осигурява почти целия капацитет за експорт на суров петрол на страната, което го прави мишена с огромно стратегическо значение.

BREAKING: Iran's Kharg Island has been hit by several strikes, according to a report from the Iranian Mehr news agency



Заплаха за енергийна изолация

В отговор на атаката Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) излезе с остро предупреждение. Техеран заплаши да отреже достъпа на САЩ и техните съюзници до петрол „за години напред“, ако бъдат преминати „червените линии“. Напрежението се засили и от доклади за разрушен железопътен мост в централен Иран, последвали предупреждение от израелска страна.

Хронология на ескалацията

Ударите не са изненада за международните наблюдатели. Още на 30 март президентът на САЩ Доналд Тръмп открито назова острова като потенциална цел в социалните мрежи, заявявайки, че американската мощ може да унищожи „електроцентрали, петролни кладенци и остров Харг“.

Масирана атака срещу иранската инфраструктура: САЩ и Израел удариха железници и пътища

САЩ и Израел нанесоха серия от прецизни удари по ключови инфраструктурни обекти в цял Иран, съобщават държавните медии в Техеран. Операцията започна непосредствено след официално предупреждение от Израелските отбранителни сили (IDF), с което иранските граждани бяха призовани да преустановят използването на влакове и да стоят далеч от железопътните линии за период от 12 часа.

Парализа на транспортната мрежа и цивилни жертви

Според полуофициалната агенция Mehr, при нападение срещу железопътен мост в град Кашан са загинали двама души. Иранското дружество на Червения полумесец разпространи кадри от Карадж, показващи оказване на спешна помощ след взрив на релсов път. Държавната медия IRIB информира за поразени транспортни възли в провинция Кум и разрушен участък от магистралата Тебриз–Техеран, а агенция IRNA потвърди затварянето на ключови пътни артерии към Занджан и Миане. В град Ахваз местните власти съобщиха за директни удари по пътната мрежа, като според иранските източници под обстрел са попаднали и редица цивилни обекти, включително жилищни и търговски зони.

Тръмп, остров Харг и иранският петрол: Интерес с десетилетна история

След новите съобщения в иранските медии за удари срещу острова, естеството на атаката все още се изяснява. Тази стратегическа зона обаче привлича вниманието на Доналд Тръмп от години.

Възгледът на Тръмп от 80-те: „Бих влязъл и бих го превзел“

През 50-те години на миналия век остров Харг е превърнат в огромното петролно съоръжение, което съществува и днес. В него живеят поне 8000 души, повечето от които са петролни работници. Достъпът е строго ограничен, което му носи прозвището „Забраненият остров“.

Още през 80-те години, когато едва започва да обмисля влизане в политиката, Тръмп заявява пред вестник The Guardian:

„Бих се разправил с остров Харг; бих влязъл и бих го превзел“.

По това време Тръмп подчертава, че би действал, ако американските интереси бъдат атакувани – период, в който морският трафик в Персийския залив е прекъснат поради войната между Иран и Ирак. Той отбелязва още тогава, че завземането на острова би било отличен инструмент за оказване на натиск върху Техеран.

„Бих задържал петрола“

Тръмп повтори интереса си към иранските енергийни ресурси само преди ден. По време на годишното търкаляне на великденски яйца в Белия дом в понеделник, той заяви пред репортери:

„Ако изборът беше мой, бих задържал петрола. Но искам и да направя хората в нашата страна щастливи“.

Той намекна, че е склонен да се съобрази с общественото мнение в САЩ относно войната, но добави:

„За съжаление, американският народ би искал да ни види как се прибираме у дома. Ако зависеше от мен, бих взел петрола, бих го задържал, това би донесло много пари. Също така бих се погрижил за хората в Иран много по-добре, отколкото се грижат за тях сега“.

„Може би ще превземем остров Харг“

Миналия месец в интервю за Financial Times Тръмп отново повдигна перспективата за контрол над обекта с думите: „Може би ще превземем остров Харг, може би не“.

Това напомня на негови коментари пред Wall Street Journal от 2011 г., когато той настояваше, че САЩ е трябвало да вземат петрола на Ирак: „Чухте ме добре, бих взел петрола. Не бих напуснал Ирак, за да оставя Иран да го вземе“.