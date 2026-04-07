Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

"Цяла цивилизация ще умре тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена".

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи. Сега обаче, когато имаме пълна и тотална промяна на режима, където преобладават различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би нещо революционно прекрасно може да се случи, кой знае?", продължи Тръмп.

"Ще разберем тази вечер, един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света. 47 години изнудване, корупция и смърт най-накрая ще приключат. Бог да благослови великия народ на Иран!", заключи Тръмп.