Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

22 май 2026, 20:00
К олони от автомобили се образуваха преди празниците по ключови пътни артерии в страната.

Трафикът по автомагистрала „Люлин“ в посока Кулата е изключително интензивен.

Колона от тежкотоварни камиони, спрени в аварийната лента преди тунел „Бучино“, се е образувала заради интензивния трафик.

На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението.

Около 490 хиляди автомобила се очаква да излязат от София в почивните дни около 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Прогнозата обхваща периода до 26 май, вторник, като най-интензивно ще бъде движението в последния работен ден преди празника – 22 май, петък, както и в последния почивен ден - 25 май, понеделник.

Днес прогнозно по автомагистрала (АМ) „Тракия“ ще преминат около 42 хиляди автомобила, по АМ „Струма“ – 24 хил., а по АМ „Хемус“ – над 18 хил. Традиционно за целия период най-много автомобили ще има по АМ „Тракия“ – близо 204 хил. превозни средства, по АМ „Струма“ – над 111 хил., а по АМ „Хемус“ – около 85 хил. 

В пиковите часове ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 т по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“, както и в участък от път I-1 в област Благоевград, допълниха от АПИ.

Днес  до 20:00 ч. ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т, излизащи от София. На 23 май, събота, между 9:00 ч. и 14:00 ч. ще бъде ограничено движението на превозните средства над 12 т, а на 25 май, понеделник - от 12:00 ч. до 20:00 ч. И в трите дни автомобилите над 12 т, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

По време на ограничението в почивните дни шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 т могат да ползват алтернативни участъци от републиканската пътна, като спазват действащата постоянна организация на движение, казаха още от пътната агенция.

Ограниченията ще бъдат по най-натоварените пътни направления  - АМ „Тракия“ и „Хемус“, в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-и км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от пътен възел „Симитли“ (376-и км) до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 22-ри и 23 май, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 25 май ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една – в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост може да бъде въведено реверсивно движение и в другите почивни дни.

Ограничено ще бъде и движението в платното за София в участъка от АМ „Струма“ между 97-и и 104-ти км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104-ти км по път I-1 София – Кулата до п.в. „Благоевград юг“. Причината за временната организация е свличането на земна маса при 103-ти км на АМ „Струма“ поради преовлажняването на откоса. До изпълнение на необходимите възстановителни дейности и осигуряване на безопасността на движение ще бъде ограничено преминаването в платното за София. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по АМ „Струма“ е без ограничения.

Въведените ограничения не се отнасят до пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по „Хемус“, „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. На АМ „Тракия“ забраната не се отнася за обществения превоз на пътници, а в посока София и за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п.в. „Ихтиман“(34-ти км) до пътен възел „Вакарел“ (23-ти км).

Целта на ограниченията е пътуването да бъде улеснено, безопасността на движение да бъде повишена, да бъдат ограничени предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. 

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час, казаха от АПИ.

Източник: Агенция "Фокус", БТА, АПИ    
