Иран заплаши да превърне войната в световна

К орпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че иранският отговор ще се разпростре отвъд региона, ако САЩ преминат „червените линии“.

Ирански държавни медии цитират изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, в което се казва, че Иран няма да се поколебае да отговори със същото, ако САЩ атакуват граждански обекти, предава „Ал-Джазира“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще унищожи иранските електроцентрали и мостове само за часове, ако Техеран не се съгласи да отвори Ормузкия проток.

„Ще направим с инфраструктурата на Америка и нейните партньори същото, което ще лиши тях и техните съюзници от петрола и газа в продължение на много години“, предупредиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Американските лидери нямат способността да изчислят критичните активи, които биха били в обсега на нашите бойци, ако те атакуват нашата инфраструктура“, подчертаха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона, ако американските военни преминат червените ни линии,“ добавиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.