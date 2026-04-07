Иран заплаши да превърне войната в световна

Свят

Корпусът на гвардейците на ислямската революция: Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона

7 април 2026, 15:04
Източник: EPA/БГНЕС

К орпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че иранският отговор ще се разпростре отвъд региона, ако САЩ преминат „червените линии“.

Ирански държавни медии цитират изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, в което се казва, че Иран няма да се поколебае да отговори със същото, ако САЩ атакуват граждански обекти, предава „Ал-Джазира“.

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще унищожи иранските електроцентрали и мостове само за часове, ако Техеран не се съгласи да отвори Ормузкия проток.

„Ще направим с инфраструктурата на Америка и нейните партньори същото, което ще лиши тях и техните съюзници от петрола и газа в продължение на много години“, предупредиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

"Не сме започнали": Тръмп с остро предупреждение към Иран

„Американските лидери нямат способността да изчислят критичните активи, които биха били в обсега на нашите бойци, ако те атакуват нашата инфраструктура“, подчертаха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Нашият отговор ще се разпростре отвъд региона, ако американските военни преминат червените ни линии,“ добавиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Източник: Al Jazeera    
Bulgaria Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

България Преди 1 час

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Свят Преди 1 час

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

България Преди 1 час

Тя си отиде от този свят след продължително боледуване

Любопитно Преди 1 час

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 2 часа

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

България Преди 2 часа

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Свят Преди 2 часа

Секретен доклад на САЩ и Израел, виден от The Times, разкрива, че наследникът на Хаменей е в безсъзнание в град Кум. Докато Техеран използва AI видеа за пропаганда, разузнаването твърди, че новият лидер е в тежко състояние и не взема решения

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Свят Преди 2 часа

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

На място на инцидента загина жена

България Преди 2 часа

Финансирането на инициативата се осигурява по Плана за възстановяване и устойчивост

Любопитно Преди 2 часа

K-индекс 6 се очаква в четвъртък. Лекарите предупреждават за главоболие, скокове в кръвното и безсъние. Вижте пълния график на магнитните бури по дни

Любопитно Преди 2 часа

Риалити звездата и седемкратният шампион от Формула 1 потвърдиха слуховете за връзката си с ефектно видео от Япония. Двамата бяха забелязани на среднощно дрифт приключение в Токио, което сложи край на спекулациите за отношенията им

