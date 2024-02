Украинското разузнаване: Алексей Навални е починал от естествена смърт

Н ачалникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) към Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов обяви, че критикът на Кремъл Алексей Навални е починал от естествена смърт – образуването на кръвен съсирек, предава кореспондент на УНИАН.

"Може да ви разочаровам, но това, което знаем е, че той наистина е починал от кръвен съсирек. И това е повече или по-малко потвърдено. Това е, което знаем“, увери Буданов пред журналисти в отговор на въпрос от какво и как е починал Навални.

