Кремъл с ултиматум към майката на Навални

Р уските следователи са заплашили да погребат Алексей Навални на територията на затворническата колония, където е умрял, ако семейството му не се съгласи да организира тайно погребение, съобщи екипът на покойния опозиционен лидер, предаде АФП.

"Преди час следователите се обадиха на майката на Алексей и ѝ поставиха ултиматум. Тя има три часа, за да се съгласи на тайно погребение без публично прощаване, или Алексей ще бъде погребан в колонията", обяви говорителят на Навални Кира Ярмиш в X.

Тя добави, че майка му, Людмила Навална, "отказа да преговаря... защото нямат право да решават как и къде да погребат сина ѝ".

Екипът на Навални смята, че руските власти се "страхуват" от опозиционния лидер дори след смъртта му и отказват да разрешат публично погребение, което би могло да се превърне в демонстрация на опозицията срещу руския президент Владимир Путин.

Опозиционери също така нарекоха Путин "убиец", който се опитва да прикрие следите си, като не разрешава независим съдебномедицински анализ на тялото на Навални.

През последната седмица руската полиция арестува стотици опечалени на импровизирани паметници в памет на опозиционния лидер.

По-рано днес повече от 20 представители на руските културни и медийни среди, критично настроени към Кремъл, призоваха властите да предадат тялото на Алексей Навални на майка му.

Екипът на борещия се срещу корупцията активист, който почина миналата седмица в наказателна колония отвъд полярния кръг при неясни обстоятелства, представи призиви от редица публични личности, отправени в социалните мрежи. Сред тях са нобеловият лауреат и журналист Дмитрий Муратов, режисьорът Андрей Звягинцев, писателят Виктор Шендерович и участничката в протестната група „Пуси Райът“ Надежда Толоконникова.

"Срамота е да се говори нещо такова в държава, която все още се смята за християнска, но предайте на Людмила Ивановна (моминската фамилия на майката на Навални - бел. ред.) сина ѝ", обяви Дмитрий Муратов, главен редактор на независимия вестник "Новая газета".

"Путин дълги години се страхуваше от Навални, докато беше жив. И Путин се страхува от Навални и след смъртта му – след като уби Навални, той все още се страхува от него", заяви Шендерович, обявен за „чуждестранен агент“ от Москва заради критиката си срещу руската инвазия в Украйна.

До този момент Путин не е коментирал публично смъртта на Навални.

