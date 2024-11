Мост в Крим се срути "спонтанно"

П ътен мост по маршрута Джанкой-Маслове в окупирания от Русия Крим "спонтанно" се срути на 13 ноември, причинявайки значителни щети на железопътните релси под него и оставяйки двама души ранени, единият от които е в критично състояние.

Инцидентът ще попречи на транспортирането на боеприпаси от Русия, което е от ключово значение за войната в Украйна.

(Видеото е архивно: Нови взривове на Кримския мост)

Bridge collapsed between Dzhankoi and Maslove in Russia-occupied Crimea. pic.twitter.com/UnyoOBqPxe