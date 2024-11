Русия се похвали: Превзехме село в Източна Украйна

Р усия днес съобщи, че е превзела село край Курахово в Източна Украйна - един от фронтовите сектори, където нейните войски настъпват срещу украинската армия, която отстъпва от няколко месеца, предаде Франс прес.

Руските сили „продължават да настъпват дълбоко в отбранителните линии на противника и освободиха местността Вознесенка“, в източната част на Донецка област, съобщи руското министерство на отбраната в ежедневния си доклад за хода на войната.

Вознесенка се намира на по-малко от 10 км северно от Курахово - град, който преди конфликта е имал население от около 18 000 души и в близост до него се намира голямо находище на редкия минерал литий, отбелязва АФП.

В момента руската армия е пред покрайнините на този град, разположен в близост до язовир. По-нататък, на север, град Покровск - важен железопътен и пътен възел за украинските войски, също е застрашен от превземане от руските сили.

