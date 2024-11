Лавров: Те се чувстват спокойни, когато отслабват Русия и нейното влияние

Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че не очаква никакви промени в политиката на САЩ към Русия или Украйна при управлението на Доналд Тръмп, защото всички американски правителства имат интерес от отслабване на Русия, предаде ДПА.

„Те се чувстват спокойни, когато отслабват Русия и нейното влияние“, каза Лавров в интервю за руската държавна телевизия. Русия неведнъж е обвинявала САЩ, че подкрепят войната в Украйна, по-специално, за да отслабят Москва.

„В крайна сметка всичко случващо се може да се обясни с желанието да се елиминира Русия като съперник“, каза Лавров. Той добави, че Вашингтон ще продължи да се стреми да държи всичко под контрол. Лавров ще представлява руския президент Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Рио де Жанейро следващата седмица, където ще се срещне също с американски представители.

Moscow's Foreign Minister Sergei Lavrov does not expect any change in US policy towards Russia or Ukraine under incoming president Donald Trump because all US governments have an interest in weakening Russia.https://t.co/BPI3nVFdDJ