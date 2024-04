Момиче покани гаджето си на бала с надпис върху крава, той ѝ върна жеста

Е дна ученичка от Айова измислила увлекателен начин да покани гаджето си на бала.

В края на миналия месец Ема Лихс, ученичка в Бондурант-Фарар, поканила приятеля си Уайът Карлсон, ученик в Даулинг Католик, на най-дългоочакваното събитие, като написала "Aбитуриентски бал?" от едната страна на домашната си крава.

"Беше страхотно. Живея в града, но винаги съм обичала земеделието и животновъдството и тя знаеше това", разказва Карлсон пред PEOPLE за креативното предложение за бал на Лихс.

"Бях меко казано шокиран. Беше страхотно и, разбира се, казах "да". Да имаш крава в двора си е доста необичайно, но винаги е добре дошло", добавя Карлсон.

