Как са изглеждали някои БГ звезди като абитуриенти

Да! Това съм аз, преди точно 11 години, на моя бал и тъй като това е много дългоочаквана и бленувана вечер за повечето ученици, а тази година балове няма, с @answear_bg решихме да ви зарадваме! На тяхната страница има игра, в която можете да спечелите мечтаната си рокля или костюм! 🥳 Само отидете в профила на @answear_bg и ще разберете повече как да се включите в giveaway-а. Моят бал мина без клаксони и вдигане на шум, старах се да бъда изключително елегантна и обрана не само като визия, но и като поведение. Разбира се след официалната част и ресторанта, в дискотеката се разви лудо парти 🤪🙄 и е факт, че е една от малкото вечери в живота ми, които съм запомнила ❤️ #wearetheanswear #answer_bg #promnight #blackandwhite #wonderfulnight #party #dress #makeup #beautiful #hills #alexandermcqueen #valentino

