"Тя знаеше, че умира": 24-годишна жена почина след ужасяваща 8-часова операция

П олицията в Бразилия разследва пластичен хирург, чиято 24-годишна пациентка умира, след като е подложена на шест различни процедури в рамките на една осемчасова операция, предава Daily Mirror.

Вивиан Лира Монте се е записала за еднодневната операция, след като е намерила хирурга онлайн в Собрал, в щата Сеара. В рамките на една операция на 31 август тя се е подложила на намаляване на гърдите и липосукция на корема, ръцете, гърба и брадичката. След това мазнините от липосукцията са били имплантирани в глутеусите ѝ. За съжаление обаче тя починала от сърдечна недостатъчност на 26 септември след 22 дни в интензивното отделение, където се е борила с масивна инфекция.

Смъртта ѝ сега се разследва като "подозрителна" от гражданската полиция в общинския полицейски участък в Собрал, съобщават местни медии. Членове на семейството казват, че тя е била изписана от болницата само 15 часа след операцията и почти веднага е получила медицински усложнения. Измъчено от агонизираща болка и с падащо кръвно налягане, близките на Вивиан са я откарали в спешното отделение на града. Притеснените медици я преместили веднага в по-голяма болница, където била настанена в реанимация.

