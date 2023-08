Липосукция и намаляване на гърдите: Рейвън-Симоне разкри операциите си преди 18 години

Т ърсенето на перфектното тяло кара много хора да се подлагат на пластична хирургия. В света на Холивуд този натиск за съвършенство е още по-силен, което кара все повече звезди да вземат решение да си правят козметични корекции. Макар че може да чуете повече за знаменитости с лифтинг на лицето или ботокс поради възрастта, много звезди избират да легнат под ножа доста рано.

Звездите, които са гордеят с корекциите си (ВИДЕО)

Рейвън-Симоне се прославя като дете по канал "Дисни" с предавания като "Леопардови момичета" и "Домът на Рейвън". Сега, в края на трийсетте си години, актрисата размишлява за негативното влияние, което детската слава е оказала върху психическото ѝ здраве и самооценката.

"Преди да навърша 18 години, си направих две операции за намаляване на гърдите и липопластика", разкрива тя в подкаста си "The Best Podcast Ever with Raven and Miranda", който води заедно със съпругата си.

