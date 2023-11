Бразилска инфлуенсърка почина след липосукция на коляното

Б разилската инфлуенсърка Луана Андраде почина ден, след като ѝ бе направена липосукция на коляното в болница в югоизточния град Сао Пауло.

29-годишната Андраде е била подложена на процедурата от частен лекар и анестезиолог, наети от семейството ѝ, се казва в изявлението на болница "Сао Луис".

