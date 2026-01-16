Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

К ейт Мидълтън избра перфектен червен костюм с тайно послание за първия си самостоятелен кралски ангажимент през 2026 г., съобщава People.

Принцесата на Уелс започна първия си самостоятелен кралски ангажимент за 2026 г. с тържествен прием в замъка Уиндзор в чест на женския национален отбор по ръгби на Англия, който спечели Световното първенство през септември 2025 г.

Кейт Мидълтън е патрон на Rugby Football Union, организацията, която управлява отбора, и присъства на мача на отбора от група А срещу Австралия по време на Световното първенство.

За събитието принцесата избра червен костюм, вероятно като препратка към прякора на отбора – Red Roses.

Костюмът изглежда е бил част от гардероба на Кейт – тя го е носила по-рано през 2023 г. за старта на кампанията си Shaping Us. Костюмът с асиметрично сако и широки панталони е на Alexander McQueen, който е дизайнерът и на сватбената рокля на принцесата през 2011 г.

По време на приема Кейт получи подаръци, включително фланелка, подписана от целия отбор. Играчите показаха на принцесата трофея от Световното първенство по ръгби, след което всички се снимаха за групова снимка с нея, седяща на предната редица до играча, държащ трофея.

Отборът и екипът на Red Roses разгледаха замъка Уиндзор, най-големия и най-стар обитаем замък в света, преди да се присъединят към принцесата за празничния прием.

Това участие на принцесата на Уелс бе първият ѝ самостоятелен кралски ангажимент за годината. Тя официално се завърна на работа на 8 януари, присъединявайки се към принц Уилям в болница Charing Cross в западен Лондон.

Участието на принцесата в този ангажимент бе изненадващо и тя го осъществи с мъжа си, за да подчертае работата на служителите и доброволците на NHS, които се справят с увеличеното натоварване през зимните месеци. Принцът и принцесата на Уелс са съвместни патрони на NHS Charities Together, организация, която подкрепя благополучието на персонала и подобрява грижата за пациентите.

По време на събитието принцесата направи рядко емоционално разкритие за собственото си лечение от рак. Тя разговаря с доброволец, работещ с пациенти, преминаващи химиотерапия, след като той сподели колко дълго пациентите и посетителите прекарват там.

„Знам,“ каза принцесата, като докосна ръката на принц Уилям. „Знаем,“ добави тя.

През януари 2025 г. принцесата на Уелс обяви, че е в ремисия. Новината дойде, след като през март 2024 г. сподели, че преминава лечение за рак, а през септември 2024 г. завърши химиотерапията.

Принцесата възобнови по-редовен кралски график през 2025 г., а кралският биограф Сали Бедел Смит заяви наскоро, че вероятно ще поддържа този темп и през 2026 г.

„Сега, когато е започнала да преодолява трудностите, ще я ангажират колкото се може повече“, казва Смит.

„Важно е да са в центъра на събитията“, добавя тя за принц Уилям и Кейт.

В същия ден, докато принцесата посрещаше отбора по ръгби, принц Уилям имаше собствен самостоятелен ангажимент. В ролята си на патрон на We Are Farming Minds, организация за подкрепа на психичното здраве на фермерите, той посети ферма в западна Англия, където извърши задачи като подрязване на ябълкови дървета и хранене на овце.