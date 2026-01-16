Любопитно

Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание

Кейт Мидълтън откри 2026 г. с първия си самостоятелен кралски ангажимент – тържествен прием за женския отбор по ръгби на Англия, победител на Световното първенство. Принцесата носеше червен костюм, символично свързан с прякора на отбора – Red Roses

16 януари 2026, 13:35
Открийте принцесата! Кейт избра перфектен червен костюм с тайно послание
Източник: Getty Images

К ейт Мидълтън избра перфектен червен костюм с тайно послание за първия си самостоятелен кралски ангажимент през 2026 г., съобщава People.

Принцесата на Уелс започна първия си самостоятелен кралски ангажимент за 2026 г. с тържествен прием в замъка Уиндзор в чест на женския национален отбор по ръгби на Англия, който спечели Световното първенство през септември 2025 г.

Източник: Getty Images

Кейт Мидълтън е патрон на Rugby Football Union, организацията, която управлява отбора, и присъства на мача на отбора от група А срещу Австралия по време на Световното първенство.

За събитието принцесата избра червен костюм, вероятно като препратка към прякора на отбора – Red Roses.

Костюмът изглежда е бил част от гардероба на Кейт – тя го е носила по-рано през 2023 г. за старта на кампанията си Shaping Us. Костюмът с асиметрично сако и широки панталони е на Alexander McQueen, който е дизайнерът и на сватбената рокля на принцесата през 2011 г.

Източник: Getty Images

По време на приема Кейт получи подаръци, включително фланелка, подписана от целия отбор. Играчите показаха на принцесата трофея от Световното първенство по ръгби, след което всички се снимаха за групова снимка с нея, седяща на предната редица до играча, държащ трофея.

Отборът и екипът на Red Roses разгледаха замъка Уиндзор, най-големия и най-стар обитаем замък в света, преди да се присъединят към принцесата за празничния прием.

Това участие на принцесата на Уелс бе първият ѝ самостоятелен кралски ангажимент за годината. Тя официално се завърна на работа на 8 януари, присъединявайки се към принц Уилям в болница Charing Cross в западен Лондон.

Участието на принцесата в този ангажимент бе изненадващо и тя го осъществи с мъжа си, за да подчертае работата на служителите и доброволците на NHS, които се справят с увеличеното натоварване през зимните месеци. Принцът и принцесата на Уелс са съвместни патрони на NHS Charities Together, организация, която подкрепя благополучието на персонала и подобрява грижата за пациентите.

Източник: Getty Images

По време на събитието принцесата направи рядко емоционално разкритие за собственото си лечение от рак. Тя разговаря с доброволец, работещ с пациенти, преминаващи химиотерапия, след като той сподели колко дълго пациентите и посетителите прекарват там.

„Знам,“ каза принцесата, като докосна ръката на принц Уилям. „Знаем,“ добави тя.

През януари 2025 г. принцесата на Уелс обяви, че е в ремисия. Новината дойде, след като през март 2024 г. сподели, че преминава лечение за рак, а през септември 2024 г. завърши химиотерапията.

Принцесата възобнови по-редовен кралски график през 2025 г., а кралският биограф Сали Бедел Смит заяви наскоро, че вероятно ще поддържа този темп и през 2026 г.

Източник: Getty Images

„Сега, когато е започнала да преодолява трудностите, ще я ангажират колкото се може повече“, казва Смит.

„Важно е да са в центъра на събитията“, добавя тя за принц Уилям и Кейт.

В същия ден, докато принцесата посрещаше отбора по ръгби, принц Уилям имаше собствен самостоятелен ангажимент. В ролята си на патрон на We Are Farming Minds, организация за подкрепа на психичното здраве на фермерите, той посети ферма в западна Англия, където извърши задачи като подрязване на ябълкови дървета и хранене на овце.

Още кадри от първото кралско събитие на Кейт за годината - вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Кейт Мидълтън блести в червено с тайно послание
31 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Кралски ангажименти Ръгби Национален отбор по ръгби на Англия Замък Уиндзор Червен костюм Лечение на рак Завръщане на работа Принц Уилям
Последвайте ни

По темата

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Зеленски благодари на Кристалина Георгиева за отношението към Украйна

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Милиардерът Лари Елисън бързо преименува яхтата си след ужасяващо откритие за нейното име

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

Откриха тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица

След трагедията в кв.

След трагедията в кв. "Свобода": Зарядните за телефон крият риск от прегряване и пожар

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

Първият изцяло роботизиран завод за автомобили въобще не е далеч

carmarket.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 7 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 8 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 7 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 7 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена се събуди с питон на гърдите си

Жена се събуди с питон на гърдите си

Свят Преди 36 минути

„Беше толкова голям, че въпреки че беше свит върху мен, част от опашката му все още беше извън щората“, сподели жената

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

Арестуваха бивш играч на Левски за наркотици

България Преди 51 минути

Найджъл Робърта е арестуван в Белгия по време на сделка за наркотици

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

45 граждански и младежки проекта финансира осмото издание на „Ти и Lidl“

Любопитно Преди 1 час

Инициативата поставя специален акцент върху борбата с дезинформацията, грантът получи проектът „Млади медийни детективи (Истината има значение)“

<p>Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното</p>

Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

България Преди 1 час

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Китай осъди търговското споразумение между САЩ и Тайван

Свят Преди 1 час

Пекин призова САЩ "да спазват стриктно принципа за един Китай".

<p>Петте зодии, родени да бъдат победители</p>

Петте зодии, родени да бъдат победители

Любопитно Преди 1 час

Хороскопите често говорят за силата на характера и специалните качества, но някои зодиакални знаци сякаш започват живота си с предимство

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Путин запазва първоначалните си военни цели и предизвиква Европа, сочи анализ

Свят Преди 1 час

Руският президент продължава да настоява за радикална промяна на НАТО и запазва целите си отвъд териториални завоевания в Украйна, докато разпространява неверни твърдения за ръба на колапс на украинската отбрана, сочи анализът на ISW

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

България Преди 1 час

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

Свят Преди 1 час

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват

Екоинспекцията спря работата на "Кроношпан" във Велико Търново, те ще обжалват

България Преди 2 часа

От предприятието разполагат с 24 часа, за да спрат безопасно 50% от производствената линия

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

Нова система ще локализира скрити течове по водопроводната мрежа в Плевен

България Преди 2 часа

Още при първоначалното ѝ прилагане са установени три аварии

<p>Хулио Иглесиас отхвърли &quot;неверните&quot; обвинения в сексуален тормоз</p>

Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

Любопитно Преди 2 часа

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

Караджов отхвърли твърденията на "Възраждане": Апокалипсис след 1 януари не се случи

България Преди 2 часа

От парламентарната трибуна той заяви, че сценариите, разпространявани в публичното пространство, не отговарят на истината

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Тревожната причина, поради която Иран е спрял избиването на протестиращи

Свят Преди 2 часа

<p>Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си</p>

Учени предупредиха: Родители, не правете това с децата си

Любопитно Преди 2 часа

Родители, които остават прекалено ангажирани в живота на вече порасналите си деца, може неволно да възпрепятстват професионалния им успех

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Памела Андерсън с откровено признание за Томи Лий: „Иска ми се да имахме по-добри отношения“

Edna.bg

DARA селекцията за "Евровизия": Дара представя новата си песен "Онче Бонче"

Edna.bg

Левски е втори в Европа

Gong.bg

България срещу свой кошмар от Мондиал 1970 и футболно джудже на турнир в Индонезия

Gong.bg

РЗИ - София състави акт на Васил Терзиев заради кризата с боклука

Nova.bg

Откриха тяло на мъж в река Бистрица

Nova.bg