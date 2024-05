Модел твърди, че Пъф Деди я е дрогирал и насилвал сексуално през 2003 г.

П ъф Деди (Шон "Диди" Комбс) е обвинен в дрогиране и сексуално посегателство над жена в ново съдебно дело, заведено в Ню Йорк.

В съдебните документи, Кристъл Маккини твърди, че е била на 22 години, когато е била представена на магната, който сега е на 54 години, от дизайнер, докато е работила като модел през 2003 г.

В съдебния иск Маккини твърди, че след срещата си с Комбс и неназования дизайнер в Cipriani Downtown, тя "не е чувствала голям контрол върху събитията, тъй като ѝ е било наредено какво да прави и да изложи на показ, за останалите присъстващи".

Маккини твърди, че е била инструктирана да седне "точно срещу Комбс" на събитието и че той "много публично е демонстрирал, че се приближава към нея по сексуален начин, което е продължило по време на вечерята".

Тя добави, че изпълнителният директор на Bad Boy непрекъснато е правил комплименти за "красотата" ѝ и ѝ е казал, че "един ден ще стане велика" като модел. Тя твърди, че той ѝ казал, че "има власт в бранша и ще ѝ помогне да развие кариерата си", преди да си разменят телефонните номера.

В съдебния иск Маккини описва Комбс като "флиртуващ" по време на вечерта и твърди, че той е "я е упоил с алкохол по време на вечерята, като многократно е доливал чашата ѝ с вино".

По-късно същата вечер в студиото на Комбс моделът казва, че ѝ е била предложена трева, и твърди, че "по-късно е разбрала, че Комбс е подправил джойнта с наркотично или друго упойващо вещество", се казва в иска.

Тя твърди, че е отказала да пуши или да пие, след като се е почувствала така, сякаш "плува", но Комбс е продължил да я притиска да го направи.

В иска се твърди, че след това Комбс завел Маккини в банята, където започнал да я целува без нейно съгласие. След това се твърди, че е бутнал главата ѝ до пазвата си и я е принудил да му прави орална любов.

Тя твърди, че след като актът е приключил, Комбс се е върнал в студиото. Маккини казва, че е започнала да се чувства "физически зле" и е "изгубила съзнание".

Маккини твърди също, че Комбс е "зачеркнал" кариерата ѝ, а около 2004 г. е била хоспитализирана заради опит за самоубийство, след като "започнала да се обвинява за насилието и за това, че е саботирала собствената си кариера".

"Поради травмиращите събития, които ще се случат по-късно, ищцата (Маккини) запази неизпраните дрехи от онази нощ в гардероба си, където те остават в найлонова опаковка", се казва в иска.

Сумата, която тя иска като обезщетение, не е уточнена.

Искът от вторник идва по-малко от седмица, след като CNN публикува кадри, на които се вижда как Комбс рита, удря и влачи бившата си приятелка и бивша изпълнителка на Bad Boy Касандра "Каси" Вентура в хотел в Лос Анджелис през 2016 г. Инцидентът е заснет от камерите за наблюдение на хотела.

Освен срещу Вентура и Маккини, Диди е изправен пред съдебни искове за сексуално насилие от още три жени и един мъж.

