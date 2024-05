"Наистина съжалявам": Пъф Деди се извини след кадрите на насилие над Каси

Р ап изпълнителят Шон "Диди" Кумс (Пи Диди) се извини публично, след като Си Ен Ен излъчи видеозапис, показващ сцена на насилие между него и бившата му приятелка - аренби певицата Каси, съобщи АФП. Случаят е от 2016 г., а мястото е хотел в Лос Анджелис.

"Поведението ми е непростимо", каза Кумс във видеозапис, публикуван в неговия Инстаграм профил. Той добави, че е отвратен от това, което вижда, и е взел мерки за борба със своите пристрастявания. "Наистина съжалявам", казва Кумс във видеото.

Кумс е милиардер и звезда на нюйоркския хип-хоп. 54-годишният рапър и продуцент беше известен като Пъф Деди и Пи Диди през годините на кариерата си като изпълнител.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/0LvjVDllu7 pic.twitter.com/TnqLocdtSM