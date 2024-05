От Пъф Деди до Майкъл Джексън: 15-те най-големи музикални скандала на всички времена

М узикалната индустрия, изобилстваща от необичайни личности, не е чужда на скандалите. През последните 50 години музикантите бяха в центъра на противоречия, вариращи от кражби и измами, до убийства, а таблоидите бяха там, за да уловят всяка грешна стъпка.

Има нещо странно удовлетворяващо в това да гледаш как най-успешните и бляскави хора на Земята правят грешки, определящи кариерата им. Но както доказва този списък, последствията от тези грешки могат да бъдат обезпокоителни, а понякога дори трагични.

Ето и 15 от най-големите скандали в музикалната индустрия на всички времена.

Кумс е милиардер и звезда на нюйоркския хип-хоп. 54-годишният рапър и продуцент беше известен като Пъф Деди и Пи Диди през годините на кариерата си като изпълнител.

От 2023 г. той се сблъсква с множество обвинения в насилие и сексуална експлоатация. В края на миналата година бившата му приятелка Каси заведе дело срещу рапъра по обвинение в сексуално насилие, побои и трафик на хора. Си Ен Ен излъчи и видеозапис, показващ сцена на насилие между него и Каси.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/0LvjVDllu7 pic.twitter.com/TnqLocdtSM