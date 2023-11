Обвиниха Шон Диди Кумс в сексуален тормоз във второ дело

Х ип-хоп звездата Шон Диди Кумс (Пъф Деди) e обвинен зa сексуално посегателство пред съда в Ню Йорк във второ дело, съобщи Ройтерс. Инцидентът е от 1991 г.

Кумс е обвинен, че е дрогирал и нападнал студентката Джой Дикирсън-Нийл от университета в Сиракюз през януари 1991 г.

Sean ‘Diddy’ Combs accused of sexual assault and revenge porn in two new lawsuits https://t.co/E0p6w3KNTM — The Guardian (@guardian) November 24, 2023

Това е поредната жалба на базата на закона, позволяващ повдигане на обвинения без давност на извършеното.

Кумс е обвинен и за това, че е е направил видеозапис на извършеното от него и го е разпространил сред свои познати от музикалната индустрия.

Sean 'Diddy' Combs accused of 1991 sexual assault in second suit https://t.co/BDZBAgqERn pic.twitter.com/pMk9uM8APF — Reuters (@Reuters) November 24, 2023

Дикирсън-Нийл не е уточнила размера на обезщетението за емоционални щети, стрес, болка и удар върху репутацията си. Говорител на изпълнителя каза, че историята ѝ е "измислена и невероятна", както и че Кумс никога не я е нападал. "Това е грабеж и нищо повече", каза говорителят в имейл.

Rapper Sean 'Diddy' Combs accused of rape in new lawsuit https://t.co/R96YoZcZKm — BBC News (World) (@BBCWorld) November 24, 2023

Жалбата идва седмица след споразумението на Кумс с бившата му приятелка - аренби певицата Касандра Вентура, за сексуално и физическо насилие. Той отрече всички обвинения.

Шон Диди Кумс, който е основател на "Бед бой рекърдс", е сред най-влиятелните продуценти и изпълнители в хип-хоп музиката. Той има и собствена линия дрехи.