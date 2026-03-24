"Множество грешки" зад катастрофата на летище "ЛаГуардия"

"Множество грешки" вероятно са довели до смъртоносната самолетна катастрофа на летище "ЛаГуардия", заяви водещият разследващ по случая, предава New York Post .

Председателят на Националната комисия за безопасност на транспорта (NTSB) Дженифър Хоменди посочи, че е "прекалено рано" да се обвинява единствено въздушният трафик контролер, който бе записан да казва "сгрешихме" малко след като самолет на Air Canada се вряза в пожарна кола, при което загинаха двамата пилоти, а 41 души бяха хоспитализирани.

"Във всички наши разследвания установяваме, че не една единствена грешка води до такава трагедия", заяви Хоменди пред Fox News в предаването "Fox & Friends".

NTSB chief investigator confirms agency is eyeing ‘multiple failures’ in deadly LaGuardia crash https://t.co/Mm360x8ojI — RedFox (@RedFox_3000) March 24, 2026

"Нашата авиационна система е изключително безопасна и за да се случи подобен инцидент, трябва да се натрупат множество грешки. Затова ще извършим много обстойно разследване."

Инцидентът се случи, когато самолетът на Air Canada се вряза в пожарната кола, след като на превозното средство бе дадено разрешение да провери друг самолет, който бе прекъснал излитането си.

FUNDING FALLOUT: NTSB Chair Jennifer Homendy says the DHS funding battle has created a "big challenge" for investigators at the LaGuardia crash scene, as ground stops and long TSA lines delayed crews from reaching the site.



Минути преди сблъсъка се чува как въздушният контролер панически нарежда на пожарната кола да спре.

Около 20 минути по-късно контролерът изглежда поема вината за инцидента, като казва: "По-рано се справяхме с извънредните ситуации. Сгреших."

Около 40 пътници и членове на екипажа на регионалния самолет от Монреал, както и двама души от пожарната кола, бяха хоспитализирани.

Припомняме, че самолет на Air Canada се сблъска с аварийно превозно средство на пистата на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк късно в неделя вечерта, при което загинаха двамата пилоти, а десетки хора бяха ранени, включително стюардеса, изхвърлена от самолета, докато все още е била закрепена за седалката си.

След катастрофата аварийни екипи заляха пистата, а пътниците започнаха да се евакуират, излизайки върху крилото на самолета.

"Беше пълен хаос вътре", разказва Джак Кабът, един от 72-мата пътници на полета от Монреал. "Всички се бяха свили и почти веднага започнаха да крещят."

Инцидентът се разследва както от канадските, така и от американските власти. Той идва след няколко сериозни авиационни катастрофи през 2025 г., включително шокиращия сблъсък във въздуха между военен хеликоптер и пътнически самолет край Вашингтон, при който загинаха 67 души, събитие, което засили натиска за реформи в сектора.

Катастрофата е първият фатален инцидент на "ЛаГуардия" от 34 години насам, заяви в понеделник директорът на пристанищната администрация Катрин Гарсия.

Сблъсъкът доведе до пълно спиране на работата на летището, ключов транспортен хъб, обслужил над 32 милиона пътници миналата година. Полетите бяха подновени в понеделник следобед, но стотици полети бяха отменени, а писта 4 ще остане затворена до петък сутринта, според Федералната авиационна администрация (FAA).

Затварянето на летището съвпада с проблеми в сигурността на въздушния транспорт в САЩ, след като частичното спиране на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност доведе до недостиг на персонал в службата за транспортна сигурност (TSA) и огромни опашки по летищата. Няма данни обаче това да е допринесло за инцидента, тъй като авиодиспечерите продължават да получават заплати.

Само три минути са изминали между разрешението за кацане на самолета на Air Canada и самия сблъсък.

Полет 8646 излита от Монреал малко след 22:30 ч. местно време и пристига в Ню Йорк около час по-късно. Разрешение за кацане е дадено около 23:35 ч.

В същото време друг самолет, полет 2384 на United Airlines, прекъсва излитането си заради предупредителен сигнал около 23:18 ч. Малко по-късно екипажът съобщава за странна миризма в кабината и иска помощ от пожарникари.

Пожарен автомобил, изпратен да реагира, получава разрешение да пресече пистата, по която каца самолетът на Air Canada.

Само 10 секунди след това обаче диспечерът променя инструкциите си и панически нарежда:

"Стоп! Стоп! Стоп! Стоп, кола 1, спри!"

Сблъсъкът става около 23:38 ч., като самолетът се движи със скорост приблизително 167 км/ч (104 мили в час) малко преди удара.

Хронология на събитията

23:17 ч. – Полет United 2384 получава разрешение за излитане

23:18 ч. – Излитането е прекъснато

23:20 ч. – Самолетът се връща към гейта, съобщава за миризма и иска пожарникари

23:31 ч. – Обявена е извънредна ситуация

около 23:35 ч. – Полетът на Air Canada получава разрешение за кацане

23:36 ч. – Пожарната кола иска разрешение да пресече пистата

23:36 ч. – Разрешението е дадено

23:37 ч. – Диспечерът нарежда спиране

23:37 ч. – Самолетът каца

около 23:38 ч. – Настъпва сблъсъкът

Паника на борда

Пътниците описват сцени на хаос и страх.

"Кацахме нормално, но много твърдо. Веднага ударихме нещо", разказва Кабът.

Друга пътничка, Ребека Ликори, описва "много силен взрив" при удара.

"Всички бяха изхвърлени от седалките си. Хора си удряха главите си, имаше кръв", казва тя.

Без указания от екипажа, пътниците сами отварят аварийния изход и започват евакуация. Видео показва хора, събрани върху крилото на самолета.

"Сгреших", казва диспечерът

Около 18 минути след сблъсъка авиодиспечерът заявява по радиото: "Сгреших".

Разговорът е с пилот на Frontier Airlines, който е станал свидетел на инцидента.

"Това не беше приятно за гледане", казва пилотът.

"Знам. Опитах се да се свържа с тях… по-рано имахме извънредна ситуация. Сгреших", отговаря разтревоженият диспечер.

Тези комуникации ще бъдат част от разследването на FAA и Националната комисия за безопасност на транспорта (NTSB), което може да продължи година или повече.

Загинали пилоти и десетки ранени

Двамата пилоти загиват при инцидента. Един от тях е идентифициран като Антоан Форест.

Над 43 души са хоспитализирани, като много от тях вече са изписани. Сред пострадалите са и двамата пожарникари от автомобила.

Особено драматичен е случаят със стюардеса, намерена извън самолета, все още закрепена за седалката си. Тя е идентифицирана като Соланж Трембле и е с множество фрактури.

"Това е истинско чудо", казва дъщеря ѝ. "Седалката ѝ е изхвърчала на повече от 100 метра от самолета, а тя е оцеляла."

Разследването може да продължи с години

Американските и канадските власти работят съвместно по разследването. Очаква се да бъдат анализирани записите от черните кутии, които вече са извадени от самолета.

На мястото на инцидента все още има голямо количество отломки и опасни материали.

Все още не е ясно дали пожарният автомобил е бил засечен от системите за наблюдение на летището в момента на сблъсъка.

Хаос в пътуванията

Инцидентът доведе до сериозни закъснения и хаос по летищата в САЩ. Пътници прекараха нощта в терминалите, чакайки информация за полетите си.

"Информацията се променяше на всеки няколко часа", казва пътничка от Чикаго.

Друга пътничка признава, че се чувства късметлийка, първоначално е била резервирана за полета на United, който подава сигнал за проблем.

"Можеше да сме ние. Можеше да е всеки", казва тя.