Свят

Инцидент със самолет на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк, има загинали и ранени

Самолет се е сблъскал с пожарен автомобил

Обновена преди 33 минути / 23 март 2026, 08:34
Източник: iStock Photos/Getty Images

С амолет на Air Canada Express с около 76 души на борда се сблъска с пожарен автомобил при кацане на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк късно в неделя, съобщиха властите. Инцидентът доведе до временно затваряне на летището.

 

Според NBC News, двама души са загинали, а още двама са били ранени. В пожарния автомобил са пътували полицаи. Медията уточнява, че жертвите са двамата пилоти на самолета, а сержант и полицай са със счупени крайници и са хоспитализирани.

Самолетът, модел CRJ-900, който пристигал от Международно летище Монреал-Трюдо, е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч, сочат данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24.

Кадри на Reuters от мястото на инцидента показват видими щети по носа на самолета, който се е повдигнал нагоре след удара.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) обяви, че летището ще остане затворено до 14:00 ч. в понеделник. Според Flightradar24 18 полета са били пренасочени към други летища, основно в района на Ню Йорк, или върнати към изходните си точки.

Самолетът е бил експлоатиран от регионалния партньор на Air Canada – компанията Jazz Aviation, собственост на Chorus Aviation. Оттам потвърдиха, че на борда са били 72 пътници и четирима членове на екипажа.

Air Canada заяви, че е запозната със случая и препрати към изявлението на Jazz.

От пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси съобщиха, че пожарният автомобил е реагирал на инцидент, когато е бил ударен от самолета на писта 4.

Летище „ЛаГуардия“ обслужи над 30 милиона пътници през 2025 г. и е ключова дестинация за множество американски авиокомпании.

Източник: CNN, NBC, Reuters    
