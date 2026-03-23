Инцидент със самолет на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк, има загинали и ранени

С амолет на Air Canada Express с около 76 души на борда се сблъска с пожарен автомобил при кацане на летище "ЛаГуардия" в Ню Йорк късно в неделя, съобщиха властите. Инцидентът доведе до временно затваряне на летището.
— BNO News (@BNONews) March 23, 2026
Според NBC News, двама души са загинали, а още двама са били ранени. В пожарния автомобил са пътували полицаи. Медията уточнява, че жертвите са двамата пилоти на самолета, а сержант и полицай са със счупени крайници и са хоспитализирани.
Самолетът, модел CRJ-900, който пристигал от Международно летище Монреал-Трюдо, е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч, сочат данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24.
— CNN (@CNN) March 23, 2026
Кадри на Reuters от мястото на инцидента показват видими щети по носа на самолета, който се е повдигнал нагоре след удара.
Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) обяви, че летището ще остане затворено до 14:00 ч. в понеделник. Според Flightradar24 18 полета са били пренасочени към други летища, основно в района на Ню Йорк, или върнати към изходните си точки.
— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026
Самолетът е бил експлоатиран от регионалния партньор на Air Canada – компанията Jazz Aviation, собственост на Chorus Aviation. Оттам потвърдиха, че на борда са били 72 пътници и четирима членове на екипажа.
Air Canada заяви, че е запозната със случая и препрати към изявлението на Jazz.
От пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси съобщиха, че пожарният автомобил е реагирал на инцидент, когато е бил ударен от самолета на писта 4.
