На секунди от трагедия: Пътнически самолет и карго гигант едва не се сблъскаха над Нюарк

Р адарни данни показват, че самолет на Alaska Airlines едва не се е сблъскал с товарен самолет на FedEx по време на прекъснато кацане на международното летище „Либърти“ в Нюарк във вторник вечерта, съобщава The Post.

На полет 294 на Alaska Airlines е било наредено да изпълни процедура по „прекъснато кацане“ (go-around), след като полет 721 на FedEx е получил разрешение за подход към пресичаща се писта за кацане, се казва в изявление на Федералната авиационна администрация (FAA).

Пътническият самолет се е разминал с чартъра на FedEx на разстояние от едва 300 фута (около 90 метра) — показват данни от FlightRadar24.

Въздушните диспечери са насочили полета на Alaska към пренасочване само няколко секунди преди очакваното докосване на пистата, според аудиозаписи, получени от същия софтуер.

Майкъл Маккормик, бивш вицепрезидент на FAA, заяви пред ABC 7 New York, че до опасната ситуация се е стигнало заради две пресичащи се писти.

„Предизвикателство е за диспечера в кулата да се опита да уцели перфектния момент; това невинаги се получава и точно това се е случило в този случай. Диспечерът е изчакал и, по мое мнение, твърде дълго, поради което се е наложило да изпрати самолета на втори кръг“, каза Маккормик.

FAA и Националният съвет по безопасност на транспорта (NTSB) разследват инцидента.

Продължаващото частично спиране на работата на правителството (shutdown) е причинило сериозен недостиг на персонал на няколко големи летища в страната, като служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA) в момента не получават заплати.

Икономисти от Белия дом изчисляват, че блокирането е причинило загуби за над 2,5 милиарда долара.

Миналата седмица сенаторите от Демократическата партия блокираха законопроект, който би възстановил финансирането на Министерството на вътрешната сигурност за четвърти път през последния месец.

Главният изпълнителен директор на Delta Air Lines, Ед Бастиан, разкритикува остро Конгреса за продължаващото спиране на работата, наричайки очевидния отказ на политиците да уредят фиаското с финансирането „непростим“.

„Възмутени сме“, гневеше се Бастиан.

Частичното блокиране на правителството навлезе в своя 33-ти ден в четвъртък.