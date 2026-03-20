Свят

На секунди от трагедия: Пътнически самолет и карго гигант едва не се сблъскаха над Нюарк

20 март 2026, 12:14
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Р адарни данни показват, че самолет на Alaska Airlines едва не се е сблъскал с товарен самолет на FedEx по време на прекъснато кацане на международното летище „Либърти“ в Нюарк във вторник вечерта, съобщава The Post.

На полет 294 на Alaska Airlines е било наредено да изпълни процедура по „прекъснато кацане“ (go-around), след като полет 721 на FedEx е получил разрешение за подход към пресичаща се писта за кацане, се казва в изявление на Федералната авиационна администрация (FAA).

Пътническият самолет се е разминал с чартъра на FedEx на разстояние от едва 300 фута (около 90 метра) — показват данни от FlightRadar24.

Въздушните диспечери са насочили полета на Alaska към пренасочване само няколко секунди преди очакваното докосване на пистата, според аудиозаписи, получени от същия софтуер.

Майкъл Маккормик, бивш вицепрезидент на FAA, заяви пред ABC 7 New York, че до опасната ситуация се е стигнало заради две пресичащи се писти.

„Предизвикателство е за диспечера в кулата да се опита да уцели перфектния момент; това невинаги се получава и точно това се е случило в този случай. Диспечерът е изчакал и, по мое мнение, твърде дълго, поради което се е наложило да изпрати самолета на втори кръг“, каза Маккормик.

FAA и Националният съвет по безопасност на транспорта (NTSB) разследват инцидента.

Продължаващото частично спиране на работата на правителството (shutdown) е причинило сериозен недостиг на персонал на няколко големи летища в страната, като служителите на Администрацията за сигурност на транспорта (TSA) в момента не получават заплати.

Икономисти от Белия дом изчисляват, че блокирането е причинило загуби за над 2,5 милиарда долара.

Миналата седмица сенаторите от Демократическата партия блокираха законопроект, който би възстановил финансирането на Министерството на вътрешната сигурност за четвърти път през последния месец.

Главният изпълнителен директор на Delta Air Lines, Ед Бастиан, разкритикува остро Конгреса за продължаващото спиране на работата, наричайки очевидния отказ на политиците да уредят фиаското с финансирането „непростим“.

„Възмутени сме“, гневеше се Бастиан.

Частичното блокиране на правителството навлезе в своя 33-ти ден в четвъртък.

Авиационен инцидент Едва избегнат сблъсък Летище Нюарк Alaska Airlines FedEx Прекъснато кацане Въздушен контрол Спиране на правителството FAA Пресичащи се писти
7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

The Floor

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Любопитно Преди 17 минути

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

България Преди 24 минути

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

България Преди 47 минути

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

<p>Сарафов участва в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага</p>

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Свят Преди 1 час

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

България Преди 1 час

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

Жителите на Техеран се подготвят за днешния празник - Навруз

Зюмбюли и мирис на барут за Навруз: Иран посреща Нова година със страх

Свят Преди 1 час

Навруз, персийската Нова година, е време за семейството, за обновление и обещание за ново начало. Настъпваща в деня на пролетното равноденствие, тя е празник на „новия ден“ за милиони хора в Иран и по света. Но за много иранци тази година почти няма ентусиазъм за празненства

<p>Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия</p>

Нож, криптовалута и убийство с особена жестокост: Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия

България Преди 1 час

Ключът към разплитането на случая се оказва мащабна операция, включваща ДНК експертизи, преглед на десетки часове записи от камери и проследяване на мобилни данни

Норвежката принцеса Мете-Марит

Принцесата на Норвегия за Епстийн: Бях манипулирана и измамена

Свят Преди 2 часа

Публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани с Епстийн, предизвика шокови вълни по света, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително принцесата, както и водещи норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

България Преди 2 часа

„Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

България Преди 2 часа

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

България Преди 2 часа

Това съобщи съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите - Ваня Нушева

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

Иво Аръков

Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой

България Преди 2 часа

Ива Евгениева от независимия културен сектор алармира, че нито един от бенефициентите все още не е получил парите си

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

<p>&bdquo;Бъдещата господарка на Северна Корея?&ldquo;: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк</p>

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Свят Преди 3 часа

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Свят Преди 3 часа

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нежен момент: Деми Мур показа рядък кадър с Брус Уилис и внучката им

Edna.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Тухел извика 35 човека: контузеният Белингам е в състава, а здравият Трент – не

Gong.bg

Левски разпродаде Сектор "А" на „Герена“ ден преди мача с Черно море

Gong.bg

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала в Благоевградско

Nova.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се представят за лекари

Nova.bg