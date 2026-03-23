Военен самолет се разби при излитане в Колумбия, десетки жертви

Г олям транспортен самолет на колумбийските военновъздушни сили се разби при излитане, като се предполага, че десетки военни са загинали.

Министърът на отбраната Педро Санчес съобщи, че самолет „Херкулес“ е катастрофирал при излитане от Пуерто Легисамо, близо до южната граница с Еквадор.

Държавната телевизия RCN излъчи кадри на тежко повреден фюзелаж, обхванат от пламъци в гориста местност, предаде АФП.

По информация на военни източници на борда вероятно са се намирали около 80 военнослужещи - два взвода, като се предполага, че всички са загинали.

„Военни части вече са на мястото. Броят на жертвите и причините за катастрофата все още не са потвърдени“, написа Санчес в социалните мрежи.

„Това е дълбоко болезнено събитие за страната. Нека молитвите ни донесат поне малко утеха“, добави той.

Самолетите от този тип обикновено могат да превозват около 100 войници.