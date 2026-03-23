Свят

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Летателният апарат е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч

23 март 2026, 20:13
След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали

След заплахи от Техеран: Тръмп отлага военните удари срещу иранските електроцентрали
Движение

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон

Подпалиха линейки на еврейската служба за спешна помощ в Лондон
С амолет на Air Canada Express с около 76 души на борда се сблъска с пожарен автомобил при кацане на летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк късно в неделя, съобщиха властите. Инцидентът доведе до временно затваряне на летището, съобщи NOVA.

Според NBC News двама души са загинали, а още общо 41 са ранените, откарани в болница. 9 от тях остават хоспотализирани. В пожарния автомобил са пътували полицаи. По информация на медията двамата пилоти са жертвите, а сержант и полицай са със счупени крайници в болница.

Самолетът CRJ-900, пристигал от Монреал, е ударил превозното средство със скорост около 39 км/ч, сочат данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24. 

Кадри на Reuters от мястото на инцидента показват видими щети по носа на самолета, който се е повдигнал нагоре след удара.

Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи, че летището ще остане затворено до 14:00 ч. в понеделник. Според Flightradar24 18 полета са били пренасочени към други летища, основно в района на Ню Йорк, или върнати към изходните си точки.

Самолетът е бил опериран от регионалния партньор на Air Canada – компанията Jazz, собственост на Chorus Aviation. Оттам потвърдиха, че на борда е имало 72 пътници и четирима членове на екипажа.

Air Canada заяви, че е запозната със случая и препрати към изявлението на Jazz. 

От пристанищната администрация на Ню Йорк и Ню Джърси съобщиха, че пожарният автомобил е реагирал на инцидент, когато е бил ударен от самолета на писта 4. Летище „ЛаГуардия“ е обслужило над 30 милиона пътници през 2025 г., като там оперират множество американски авиокомпании.

Летището обслужва 90 хиляди пътници на ден и остана затворено до 20 часа в понеделник, българско време.

 

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Самолет се сблъска с пожарен автомобил на летище в Ню Йорк, има загинали и ранени

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 47 минути

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Това заяви премиерът Киър Стармър

Свят Преди 2 часа

Украинският президент се позова на данни от разузнаването и разпореди спешно информиране на западните партньори за плановете на Москва да използва съседната страна за нови атаки

България Преди 2 часа

Тя е с множествени травми по всички крайници

България Преди 3 часа

Язовир „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево" са достигнали максималния си капацитет, а от министерството започнаха контролирано изпускане на водоемите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой"

Всичко от днес

