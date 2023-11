Мистерията на Тара Калико: Ще бъде ли разкрита съдбата на момичето, което липсва повече от 30 години

П рез юли 1989 г. 19-годишната Тара Калико изчезва близо до дома си в Ню Мексико.

Малко след изчезването ѝ във Флорида се е разпространява ужасяваща снимка. На кадъра имало млада жена и момче, които са завързани и със запушени усти, съобщава People.

Изображението било заснето с цветен полароид и кадърът бил с изключително добро качество. Снимката била открита от жена на паркинга на смесен магазин.

И двете жени били заснети със залепени с тиксо усти и завързани ръце зад гърба.

People пише, че жертвите били заключени в задната част на превозно средство - може би микробус.

Кои бяха жертвите на снимката? Наистина ли бяха в беда?

Разследващите органи си задавали тези въпроси десетилетия наред.

Според данните Тара Калико е изчезнала сутринта на 20 септември 1988 г. Нейни близки са разкрили пред разследващите, че момичето редовно ходело да кара колело в окръг Валенсия.

Майката на Калико, Пати Доел, вярвала до смъртта си, че на откритата снимката е била именно нейната дъщеря. Тъй като случаят е останал неразрешен, снимката е придобила известност, благодарение на стряскащи медийни заглавия. Властите обаче не са били уверени, че снимката е свързана с Калико.

Случаят бил анализиран от 3 различни разследващи институции, включително от ФБР, които са смятали, че вероятно, момичето на снимката не е Калико, но не могли да кажат със сигурност по онова време, пише People.

Междувременно Скотланд Ярд във Великобритания е на коренно различно мнение. Според детективите момичето на мистериозната снимка е Тара Калико.

Полицията на окръг Валенсия не е разследвала активно случая, смята доведената сестра на Калико.

ФБР са започнали да разследват местни заподозрени по случая на фона на дългогодишни теории, че Калико е била нападната и отвлечена. Тези подозрения били подкрепени от доклади на свидетели.

