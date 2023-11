Тийнейджър почина след побой в Лас Вегас, осем ученици са арестувани

17-годишният Джонатан Луис е бил нападнат от 15 души близо до училище в Лас Вегас. Това посочват разследващите органи, цитирани от Sky News.

Близък приятел на Джонатан Луис бил тормозен. Група тийнейджъри взели вещите му и ги изхвърлили в коша за боклук, това се посочва в изявление на страница на GoFundMe. Бащата на пребитото момче пише в уебсайта, че е "шокиран от необятността и ужаса на това, че моето любимо момче беше пребито до смърт". Той разказва как е държал ръката на "любимото си момче" в болницата и е гледал как "животът на сина му напуска тялото му".

„Джонатан беше герой, който се опита да помогне на по-малко дете, което беше тормозено, а 15 души го нападнаха. Моят син беше пребит до смърт“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта.

„Джонатан беше амбициозен художник, мил, любящ, грижовен и щедър млад мъж, който имаше цел един живот пред себе си“, посочва бащата на момчето.

Бащата на загиналото момче пише, че мисията му е „да постави фокус върху решаването на проблемите, които са основната причина за насилие и омраза“.

Семейството на момчето е посочило пред Sky News, че след смъртта му ще бъде създадена фондация, наречена Team Jonathan.

Осем ученици са били арестувани в Лас Вегас по подозрение за убийство след инцидента. Полицията в Лас Вегас е посочила, че учениците са на възраст между 13 и 17 години и следователите работят по идентифицирането на още двама тийнейджъри, за които се смята, че са участвали в сбиването на 1 ноември.

17-годишният Джонатан Луис почина в болница с тежка "травма на главата" седмица след нападението. Това каза лейтенант от отдел "Убийства" Джейсън Йохансон, цитиран от Sky News. Йохансон посочва, че боят се е състоял, след като чифт слушалки и електронна цигара са били откраднати от приятеля на Джонатан.

