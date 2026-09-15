След скандал смениха зам.-директора на МВР - Габрово

С ъс заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев комисар Николай Ангелов е временно преназначен на длъжността заместник-директор на Областната дирекция на МВР – Габрово. Днес той бе представен пред състава от директора старши комисар Илиян Иванов, предава NOVA.

Старши комисар Иванов отбеляза, че промяната е продиктувана от необходимостта за подобряване на работата на областната дирекция. Той подчерта високия професионализъм на комисар Ангелов и изрази увереност, че неговият опит и качества ще допринесат за добрия работен климат и успешното изпълнение на поставените пред дирекцията цели и задачи.

Комисар Ангелов благодари за оказаното доверие и заяви, че познава и е работил с голяма част от служителите на дирекцията. Той изрази увереност, че с общи усилия ще продължат активната работа по основните приоритети на МВР, сред които противодействието на разпространението на наркотични вещества, повишаването на пътната безопасност и противодействието на престъпленията по линия на „Икономическа полиция“.

Николай Ангелов е роден на 11 март 1978 г. в Дряново. Завършил е бакалавърска и магистърска степен в Технически университет - Габрово.

Професионалният му път в системата на МВР започва през 2001 г. като полицай в група „Охрана на обществения ред“ при РУ - Габрово. Последователно е работил в група „Териториална полиция“ при РУ - Габрово; разследващ полицай в отдел „Разследване“; разузнавач в сектор „Криминална полиция“ при РУ - Габрово и инспектор в сектор БОП - Велико Търново.

През 2021 г. е назначен за началник на сектор „Криминална полиция“ при РУ - Габрово, а през 2025 г. оглавява сектор БОП - Велико Търново, Габрово.

На 1 септември 2026 г. комисар Ангелов е преназначен за началник на отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР - Габрово, а от 14 септември 2026 г. заема длъжността заместник-директор на областната дирекция. Награждаван е многократно за високи професионални постижения.

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Назначението идва седмица след скандала между настоящия директор Илиян Иванов и неговия доскорошен заместник Цветан Петков.