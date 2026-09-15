Русия предупреди западните политици за визитите в Киев

Р усия заяви днес, че западните политици и дипломати трябва да правят "трезва" оценка на риска при визитите си в Киев, предаде "Ройтерс".

Москва призова за спешна евакуация на дипломати от Киев

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова направи това изявление два дни след като руски дрон порази пътнически влак на железопътна линия, по която минути по-рано мина дипломатическа композиция, в която бяха бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на американското Централно разузнавателно управление (ЦРУ) Дейвид Петреъс.

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Захарова каза, че железопътните възли и транспортната инфраструктура, обслужващи украинската армия, са легитимни цели на руските сили и припомни, че Русия е предупредила през май чуждестранните дипломати в Киев да си тръгнат с оглед на руски удари.