Съд пусна под гаранция петима от задържаните за митнически измами

С ъстав на Окръжния съд в Хасково не уважи искането на Окръжна прокуратура за задържане под стража на петима обвиняеми за участие в организирана престъпна група, която отклонявала и продавала стоки, предвидени за унищожаване от митническите власти и определи мерки за неотклонение парична гаранция.

Арести на митнически служители, отклонявали задържани стоки

Наложените мерки са: 20 000 евро гаранция за технически инспектор на Митническия пункт (МП) „Капитан Андреево“, по 10 000 евро за домакина на МП „Лесово“ и за управителя на фирмата, която трябвало да унищожава стоките, а за работниците във фирмата, определената парична гаранция е от по 1000 евро.

Според обвинението групата е действала на територията на България от 1 януари до 11 септември 2026 г. Двамата митнически служители са изпълнявали съответно функциите на митнически инспектор, осъществяващ контрол върху стоките, подлежащи на унищожаване, и отговорник на склад, който е трябвало да ги предаде за унищожаване.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност. Според състава не се установява наличие на воля за формиране на организирана престъпна група, която да е извършвала престъпления в посочения период. Множеството процесуално-следствени действия по претърсване и изземване, извършени на 11 септември, когато петимата са задържани, сами по себе си не обосновават обратния извод, се казва още в съдебното постановление.

Отчетено е и обстоятелството, че обвиняемите са с чисто съдебно минало, с установено постоянно местоживеене и месторабота в страната, и с добри характеристични данни.

Определението на окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд – Пловдив.