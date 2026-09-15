Свят

Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара

Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 23:03
Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара
Източник: iStock Photos

В ойната с Иран е струвала на американската армия около 38 млрд. долара към 1 август 2026 г., съобщи във вторник Бюджетното управление на Конгреса на САЩ. Всеки допълнителен месец на конфликта увеличава тази сума с още милиарди долари.

Сумата включва разходите за замяна на изразходваните боеприпаси и загубеното в бойни действия оборудване, както и увеличените разходи за гориво.

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Анализът е изготвен по искане на Брендан Бойл, най-високопоставения демократ в Комисията по бюджета на Камарата на представителите, както и на други законодатели от Демократическата партия. През юли министърът на отбраната Пийт Хегсет оцени разходите за войната с Иран на 37,5 млрд. долара.

Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушенията в доставките на петрол и природен газ. В отговор на войната Иран блокира Ормузкия проток - ключов морски път за транзита на енергоносители, което доведе до рязко покачване на цените.

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Бюджетното управление на Конгреса прогнозира, че инфлацията през първото тримесечие на следващата година ще бъде с 0,5 процентни пункта по-висока от предишните прогнози. Базовата инфлация, която не включва променливите цени на храните и енергията, вероятно ще бъде с 0,3 процентни пункта по-висока. Това от своя страна вероятно ще доведе и до повишаване на лихвените проценти по държавните ценни книжа на САЩ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Война с Иран Военни разходи САЩ
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