"Мислеше приятелката ми за обяд": Мечка нападна жена заради селфи

Ш отландска туристка е благодарна, че е жива, след като заради близка среща с дива мечка е откарана в спешното отделение.

72-годишната Мойра Галахър е на почивка в Румъния с приятелката си Чармиан Уиддоусън, когато жените решават да се разходят из Карпатите.

По време на разходката жените се натъкват на няколко кафяви мечки и се опитват да снимат дивите животни.

Tourist Mauled After Rolling Down Window to Take Selfie with Bear pic.twitter.com/n74D6DDO3W — People (@people) April 25, 2024

"Това, което се случи, беше, че мечката се приближи до прозореца откъм страната на приятелката ми и нямаше проблем. Позволи ни да направим снимка и си тръгна", казва Галахър във видеоклип, споделен от шотландската телевизия STV News в Tуитър във вторник, 23 април.

"Но аз не успях да направя добра снимка, затова се върнахме и мечката се появи от моята страна", споделя още Галахър.

В клипа се вижда как ранената Гълъчър е откарана на носилка към болницата.

В допълнение към краткия клип, споделен онлайн, и двете жени разказват подробно за инцидента пред новинарски канал.

"Видяхме тези мечки. Първоначално ни се сториха сладки, но в един момент осъзнах, че едното животно мислеше моята приятелка за обяд", казва Уиддоусън.

Те споделиха и видеоклип от деня си преди осакатяването. На кадрите се вижда криволичещ път с високи и гъсти дървета, преди жените да направят снимки на двете мечки.

Разказвайки за моментите преди осакатяването, Уидъусън казва, че е паркирала колата си, за да може да направи по-добра снимка.

Tourist Mauled After Rolling Down Window to Take Selfie With Bear https://t.co/zEUJoHIrrq — People (@people) April 24, 2024

"Мечокът дойде и искаше да се качи в колата, но той започна да се качва в колата и ухапа приятелката ми", казва Уиддоусън.

Жените смятат, че разговорът им за храната може да е предизвикал нападението.

Уиддоусън приписва оцеляването на Гълъчър на една конкретна дреха.

"Тя носеше дебело яке и бедната мечка откъсна повече от него, отколкото ръка", казва Уиддоусън пред изданието.

Оцелялата осъзнава, че изходът е можел да бъде много по-лош.

A tourist was mauled by a brown bear after lowering her car window to take a selfie with the animal.https://t.co/bn7K4sJSez — PetaPixel (@petapixel) April 24, 2024

"Аз съм голяма късметлийка", категорична е Галахър.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase