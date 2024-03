Мечка нападна двама души в Словакия, откараха ги в болница (ВИДЕО)

Д вама души са в болница, след като са били нападнати от мечка в словашкия град Липтовски Микулаш, съобщиха от службата за спешна помощ, цитирана от Би Би Си.

49-годишна жена е получила нараняване на рамото, а 72-годишен мъж е лекуван с рана на главата, потвърдиха служителите.

В съобщенията се казва, че полицията е продължила да отблъсква мечката от града и я е прогонила в гората.

Родопско село е в паника от нападения на мечка

Видеоклипове, публикувани в социалните медии, показват как мечката се движи по пътя, а в един от тях се нахвърля върху мъж на тротоара.

Новината идва ден след като 31-годишна беларуска жена очевидно падна смъртоносно, опитвайки се да избяга от кафява мечка в близките планини Ниски Татри.

Тя се е разхождала с мъж през гъста гора и стръмни урви, когато са били нападнати от мечката.

A bear has been filmed running down a street before it attacked two people in a town in Slovakia.



According to local officials, a 49-year-old woman suffered a shoulder injury while a 72-year-old man had a gash on his head. #9News pic.twitter.com/HIUtYDEzua