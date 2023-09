"Ужасяващ начин да умреш": Мечка е евтаназирана заради човешки боклук

Г ладната и болна мечка е евтаназирана в Колорадо, след като служителите на дивата природа открили, че страда от "тежко запушване на червата", причинено от изяждането на огромно количество човешки отпадъци.

181-килограмовата мъжка черна мечка беше открита в събота, 9 септември, следобед близо до речната пътека в Телюрайд, Колорадо.

След като получили съобщения за болна мечка, служителите по опазване на дивата природа се отправили към района и открили животното в окаяно състояние. Мечката имала подпухнали очи, както и секрет, излизащ от очите и устата ѝ. Запис от камера наблизо също показва, че мечката върви в прегърбено положение и не желае да се движи, което подсказва, че изпитва силни болки.

We can’t say it enough, so here it is again:



Trash kills bears.



Our officers had to make the difficult decision to humanely euthanize a sick bear in Telluride last weekend. A necropsy revealed the bear’s intestines were fully blocked by wipes, paper towels and other garbage. pic.twitter.com/0J5di7lPqk