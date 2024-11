23 години след атентата срещу "Кулите близнаци": Все още се идентифицират останките на жертвите от 11 септември

Е лън Нивън първо си помислила, че нещо се е случило със сина ѝ, когато двама полицаи се появили на вратата ѝ, докато украсявала коледната елха на семейството.

Вместо това полицаите съобщили шокираща новина за покойния ѝ съпруг: останките му най-накрая били идентифицирани, повече от две десетилетия след изчезването му по време на терористичната атака срещу Световния търговски център на 11 септември. До декември 2023 г. Джон Нивън е сред над 1000-те жертви на атентата, чиито останки не са идентифицирани.

Службата на главния съдебен лекар на Ню Йорк продължава да изпълнява обещанието си да идентифицира останките от 11 септември, докато има семейства, които търсят отговори.

„Мислех, че тази врата отдавна е затворена“, казва Елън Нивън.

Търсенето на останки на кота нула

След атентата семействата с изчезнали близки се нареждат на опашка в оръжейната база на Националната гвардия и чакат с часове, за да дадат ДНК проби на съдебния лекар.

Според Марк Дезире, помощник-директор по съдебна биология, службата на съдебния лекар е събрала 17 000 референтни проби, включително четки за зъби, самобръсначки и четки за коса - всичко, което човекът е докосвал, докато е бил жив.

На 18-месечния син на Нивън е направен тест за ДНК от бузата му. Баща му, който е бил в Южната кула по време на нападението, е сред погребаните в близо два милиона тона отломки.

След една година претърсване на отломките първите спасители смятат, че са намерили всичко. Но през 2006 г. на покрива на сградата на Дойче банк, намираща се срещу нулевия център, са открити фрагменти от кости. Съдебният лекар изпраща антрополога Брадли Адамс.

NYC Medical Examiner's staff are still identifying 9/11 victims' remains – and giving answers to loved ones https://t.co/SMur2Dp0s1 — CBS News (@CBSNews) November 18, 2024

„В крайна сметка претърсихме целия покрив и открихме над 700 малки костни фрагмента на този покрив. И след това се оказа, че ако там има останки, очевидно трябва да претърсим и други райони. И така, минахме през всеки етаж на тази сграда, дори стигнахме дотам, че имахме прахосмукачки и изсмуквахме прах и отломки“, каза Адамс.

Пет години след нападението Адамс започва да събира 18 000 тона материал от разкопките. Десетки антрополози го промиват през сита. В допълнение към 700-те костни фрагмента, открити в Дойче банк, още над хиляда са намерени по време на допълнителните операции по пресяване на кота нула.

Предизвикателството да се идентифицират останките

Според д-р Джейсън Греъм, главен съдебен лекар на Ню Йорк, днес 40 % от 2753-те жертви на атаката срещу Световния търговски център остават неидентифицирани.

„Докато има семейства, които продължават да търсят отговори, тази работа ще продължи“, казва Греъм.

Дезире, помощник-директор на отдела по съдебна биология, работи, за да даде имена на останките.

„Тези останки са преминали през всички възможни неща, които могат да разрушат ДНК - от самолетно гориво до дизелово гориво, плесени, бактерии, слънчева светлина, всякакви химикали, които са били в сградата. Всичко присъстваше на нулевата площадка, което направи това не само най-голямото съдебномедицинско разследване в историята на Съединените щати, но и най-трудното“, казва Дезир.

Някои останки са изследвани 15 пъти без резултат.

„Но ако има ДНК, ние ще я намерим. Ще създадем профил. Това може да ни отнеме известно време“, каза Дезире.

Всички останки днес са от кости. При демонстрация с животинска кост Дезире обясни новите технологии, които правят пробива възможен. Те включват криогенна мелница, пълна с течен азот при температура 320 градуса под нулата.

С помощта на високоскоростни вибрации отделните клетки в дълбоко замразената кост се раздробяват - химически процес, който освобождава тяхната ДНК. Други нововъведения химически усилват ДНК, като разкриват повече информация от най-малкия фрагмент.

The bodies of WTC victims were crushed into tiny fragments and scattered by explosive forces. About 40% of the victims have still not been identified.https://t.co/r2dzhSiOwo — Kevin Ryan (@KevinRyan911) November 18, 2024

„Някои от тях са с размерите на Tic Tac, но успяхме да получим ДНК от тях и да създадем ДНК профил“, казва Дезир.

Пробите се изследват всяка седмица с помощта на модерна технология.

Идентифициране на останките на Джон Нивън

Костните фрагменти на Джон Нивън, общо 15 на брой, са били изследвани в продължение на години.

„Не чух нищо за останките на Джон в продължение на 22 години. Така че просто предположихме, че няма нищо. Погребахме кутия със сувенири - снимки, писмо, което написах, и рисунка, която синът ми беше направил“, казва Елън Нивън.

Тя се омъжва повторно и има още две момчета. Синът ѝ Джак е на 18 месеца, когато баща му умира. Миналата година лабораторията на съдебния лекар установила перфектно съвпадение с отпечатъка от бузата, взет от Джак, когато е бил бебе.

„Полицаите дойдоха на вратата и първата ми реакция беше: „Синът ми ли е? А те казаха: „Не, всичко е наред. И тези двама прекрасни, наистина любезни полицаи казаха: „Тук сме, за да ви съобщим новината“, а те имаха писмо: „Че е открита ДНК на съпруга ви“, разказва Елън Нивън.

Джак и Елън Нивън приемат новината по различен начин.

„За мен беше много тъжно. За него беше по някакъв начин въодушевяващо да осъзнае, че хората са работили през цялото това време, за да намерят някаква частица от баща му“, казва Елън Нивън.

Идентифициране на останките от Световния търговски център

Всеки идентифициран остатък от Световния търговски център има уникален идентификационен номер. Номер 18 756 е най-скоро идентифицираният остатък на Андреа Хаберман. 25-годишната жена е била на посещение в Ню Йорк по работа на 11 септември и е била в Северната кула, когато тя е била ударена.

John Ballantine Niven's identification was officially confirmed by the New York City Office of Chief Medical Examiner (OCME), which has been working tirelessly to identify remains from the World Trade Center disaster for years. https://t.co/2mgALQ5yN3 — The Death Newss (@DeathNewss) November 18, 2024

Родителите ѝ Кати и Горди, сестра ѝ Джули и годеникът ѝ Ал пътуват 16 часа до Манхатън след атаката. Те посещават 32 различни медицински центъра в търсене на Хаберман, но не успяват да я открият.

Семейство Хаберман биха искали да бъдат информирани за всички нови разпознавания.

„Ако Андреа можеше да се изправи пред това, което й се наложи да преживее, как бих могъл да не искам да знам какво се е случило с нея?“, казва Гордън Хаберман.

Днес той е на 73 години. Връзката му с съдебния лекар продължава 11 уведомления, плюс невероятното откритие на съдържанието в чантата на Андреа. Получава ги през 2004 г. по време на среща с полицаи и свещеник.

„Искаха да разберат дали имам нужда от помощ при обработката. И всъщност в този момент бях по-загрижен за това как ще ги запазя от жена си“, каза той.

Той се страхува от болката на съпругата си, затова заключва чантата в чекмеджето на бюрото, което не отваря в продължение на седем години. През 2011 г. те даряват съдържанието на чантата на Националния мемориал и музей на 11 септември в „Ню Йорк таймс“.

Там е телефонът на Андреа, на който семейството ѝ продължавало да звъни в онзи ден, пейджър, шофьорска книжка и лична карта на посетителя, последната снимка, направена на Андреа.

„Това беше нашата Андреа. И тя щеше да продължи да прави велики неща, и тя искаше внуци, и къщата ѝ беше такава гордост, и тя толкова много обичаше своя Ал“, казва баща ѝ.

Той занесъл идентифицираните останки на Андреа у дома в Уисконсин, но смята, че другите ѝ останки, които все още не са идентифицирани, са в музея, в който се намира хранилището на съдебния лекар за останки от 11 септември.

„Не го смятам за бреме“

Според д-р Дженифър Одиен, антрополог на съдебния лекар на Световния търговски център, семействата имат избор, когато се прави идентификация. Те могат да поискат от погребалното бюро да вземе останки, опаковани във вакуум и етикетирани с американското знаме. Или могат да го оставят на отговорно пазене при съдебния лекар.

„Казвам им, че не е нужно да вземат това решение точно сега. Могат да се обадят след месец, година, две, десет години. И тогава бихме могли да прехвърлим тези останки на погребалното бюро, което те изберат“, каза Одиен.

Макар че Хаберманови са поискали да бъдат уведомявани всеки път, когато има идентификация по случая на дъщеря им, много семейства не искат да знаят. Около половината от семействата от 11 септември са казали на съдебния лекар, че ако техният близък бъде идентифициран днес, те не искат да знаят.

Малцина разбират емоцията в избора като Одиен, който действа като нещо като съветник на тези семейства. Тя е в контакт със стотици семейства и изслушването е важна част от работата ѝ.

„Ще ги изслушвам толкова дълго, колкото те желаят. Понякога провеждаме телефонни разговори и те продължават по един час. И аз ще остана да слушам и да разговарям с тях. Когато имат въпрос, ще им отговоря. Но в много случаи те просто искат да говорят с някого“, казва тя.

Одиен се среща със семействата и в Националния мемориал и музей на 11 септември на кота нула. Вътре има стая за размисъл, която е отворена само за семействата на жертвите от 11 септември.

Семействата могат да се обадят на номер на вратата, за да извикат ескорт. Одиен често сяда или се разхожда със семействата по време на емоционалните посещения.

„Не смятам това за бреме. Това е трудно. Определено имам моменти, в които се чувствам много емоционална и имам нужда да се отдръпна. Но когато разговарям с някое семейство и то ми благодари, казва колко е благодарно за това, че продължаваме да работим, че въпросът, на който съм отговорила, им е помогнал по някакъв начин, всичко си заслужава“, казва тя.

