Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Г ражданите, които не са от Европейския съюз и пътуват до държави в шенгенската зона, където физическите граници между страните членки са премахнати, трябва да използват нов автоматизиран биометричен контрол, който замени обичайните паспортни проверки.

Какво представлява новата система EES и кого засяга?

Новата система за Вход/Изход (EES) се прилага от 12 октомври за 29 държави в шенгенската зона. Очаква се системата да бъде напълно функционална до 10 април следващата година.

EES е цифрова система за граничен контрол, която следи гражданите извън ЕС, които влизат и излизат от шенгенската зона, съставена от 25 държави членки на ЕС и четири държави извън ЕС, които гарантират свободно движение без вътрешни гранични проверки.

Системата ще се прилага за краткосрочни пътувания в шенгенската зона. Гражданин на държава извън ЕС е човек, който не притежава гражданство на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Краткосрочните шенгенски визи се издават за престой до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Граждани на САЩ, Канада, Австралия, Великобритания и други държави, които обичайно не се нуждаят от виза за кратък престой, също ще бъдат обхванати от EES.

​Кой няма да попада под EES:

Граждани на Ирландия и Кипър, тъй като са част от ЕС, въпреки че са в шенгенската зона

Притежатели на паспорти от Ватикана или Светия престол

Граждани на трети държави с разрешително за пребиваване в ЕС, включително Ирландия и Кипър

Граждани на трети държави, пътуващи за изследвания, обучение, доброволчески услуги или като аupair

Пътуващи с дългосрочно разрешително или визи за Андора, Монако и Сан Марино, които не са членки на ЕС и могат да се достъпят само през шенгенска държава

Лица с валидно разрешително за местен граничен трафик, членове на екипаж на международни пътнически и товарни влакове и лица с определени привилегии, които освобождават от гранични проверки

Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

Как ще функционира EES?

Гражданите на трети държави, които влизат в шенгенска държава, ще бъдат насочвани към граничен пункт на летището, жп или автобусна станция. Там ще бъдат записани личните им данни от паспорта, включително пълно име, гражданство и биометрични данни, като изображение на лицето и пръстови отпечатъци. Децата под 12 години не са задължени да предоставят пръстови отпечатъци.

Брам Фроус, директор на Международния център за смесена миграция в Женева, заяви пред Al Jazeera , че EES няма да се използва за вътрешни проверки.

"Свободното движение в Шенген остава в сила. След като пътуващите са в зоната, няма да има допълнителни проверки при пътуване между страните от Шенген."

Системата ще записва и излизането на пътуващите от шенгенската зона.

Личните данни на човек се записват при първото използване на системата. Следващото влизане се проверява срещу вече съхранените данни. Ако системата не сигнализира за проблем, пътуващият ще бъде допуснат.

Биометричните данни се съхраняват 3 години, ако правилата за краткосрочна виза се спазват. При превишаване на срока, данните се съхраняват 5 години.

EES се управлява от агенцията eu-LISA, а граничната служба Frontex обяви и мобилно приложение за предварителна регистрация на биометричните данни.

Chris Borowski, говорител на Frontex, обясни:

"Приложението улеснява предварителната регистрация, спестява време и намалява опашките. Всяка държава решава как и къде да се използва приложението, като трябва да отговаря на националните изисквания."

Засега Швеция, Португалия, Италия, Унгария и Гърция проявяват интерес. Швеция е първата, която потвърди използването му на определени граници, включително летище Арланда.

Защо се въвежда EES?

Европейският съвет обяви системата през юли с цел по-ефективен контрол на външните граници на ЕС, като се стреми да предотврати прекомерен престой на визи, измами с идентичност и нерегулирана миграция.

Kaare Dybvad Bek, министър на миграцията и интеграцията на ЕС, заяви:

"Силната защита на външните граници е жизненоважна за ЕС. Новата система ще гарантира, че гражданите извън ЕС спазват правилата ни, като границите ще бъдат по-сигурни и проверките по-ефективни."

Системата идентифицира пътуващи, които влизат легално, но надхвърлят срока на визата и опитват да останат или да работят нерегламентирано. Те ще бъдат автоматично маркирани и могат да бъдат ограничени за повторно влизане.

Променят правилата за влизане в Шенген

Как EES засяга търсещите убежище?

По думите на Фроус, първоначално EES не би трябвало да създава проблеми, защото биометричните данни на бежанците се записват чрез Eurodac.

"Отказът да се предоставят данни може да бъде основание за отказ на влизане."

Европейската система проследява къде търсещият убежище е влязъл първо в ЕС, а по правилата на Дъблинското споразумение, страната на първо влизане обработва молбата за убежище.

Фроус добави, че някои бежанци могат да предпочетат друга страна в ЕС поради семейни връзки, което поставя въпроса за тяхната уязвимост при използване на EES.

Ще нарушава ли EES личното пространство?

"Както при всички биометрични системи, съществува риск от злоупотреба. Теоретично камерите на улиците биха могли да се свържат с EES, но в момента това не е разрешено," каза Фроус.

ЕС уверява, че данните се събират и съхраняват съгласно правилата за защита на личните данни, като достъп имат само гранични, визови и имиграционни органи, правоохранителни органи, Europol и транспортни компании.

Нова мярка: Влизащите в ЕС без визи подлежат на проверка

Въвеждане на система за безвизово пътуване

След пълното въвеждане на EES през 2026 г. ще се активира ETIAS - система за информация и разрешение за пътуване за граждани на държави, освободени от краткосрочни визи (Великобритания, САЩ, Израел, Япония, Канада, Украйна и др.).

ETIAS ще струва 20 евро, като деца под 18 г., хора над 70 г., членове на семействата на граждани на ЕС или на лица с право на свободно движение няма да плащат такса.

След одобрение, разрешението ще бъде валидно 3 години или до изтичане на документа, но не гарантира автоматично влизане, граничните власти все още проверяват условията за влизане.