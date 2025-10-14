Свят

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях

14 октомври 2025, 22:14
Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна
Източник: istock/Getty Images

С поред "Файненшъл таймс", президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския му колега Володимир Зеленски във Вашингтон на 17 октомври, за да обсъдят как могат да принудят руския лидер Владимир Путин да седне на масата за преговори, по-специално чрез възможността за доставка на ракети "Томахоук".

Стейси Петиджон, директор на програмата по отбрана в Центъра за нова американска сигурност заявява, че въпреки че ракетите с голям обсег биха могли да допълнят собствените дронове и крилати ракети с голям обсег на Украйна, те биха дали много „ограничени възможности... със сигурност не достатъчни, за да позволят продължителни, дълбоки атаки срещу Русия“.

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Бивш служител на Пентагона и сега старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, Марк Кансиан, смята, че САЩ разполагат общо с около 4150 ракети „Томахоук“. Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях. 

Министерството на отбраната на САЩ е поискало финансиране само за 57 допълнителни „Томахоук“ в бюджета си за 2026 г. Пентагонът отказа да коментира пред "Файненшъл таймс" с колко ракети разполага в момента.

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

Но ако тези числа са верни, САЩ ще могат да доставят само 20-50 ракети „Томахоук“ без да нарушават стратегическия си резерв.

Източник: FT    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
Последвайте ни
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Здравната вноска остава същата

Здравната вноска остава същата

pariteni.bg
Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 1 час

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Свят Преди 2 часа

Той си отиде на 51 години

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Свят Преди 5 часа

Себастиен Лекорню подари голяма победа на Социалистическата партия

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Любопитно Преди 6 часа

„Тюдорското сърце е може би един от най-невероятните предмети от английската история, откривани някога"

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Любопитно Преди 6 часа

 

от ляво на дясно - Ива Григорова председател БАПРА, Иван Янакиев председател БДВО и Весислава Антонова - модератор на събитието

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Любопитно Преди 6 часа

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

България Преди 6 часа

Треньорският щаб на световния шампион също ще бъде награден с парична премия

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Любопитно Преди 6 часа

Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Зрителите решават кой ще бъде номиниран в Big Brother тази седмица

Любопитно Преди 6 часа

Те могат да подкрепят любимия си съквартирант в приложението NOVA PLAY

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Винопроизводител беше убит от собствената си преса за грозде

Свят Преди 6 часа

Мъжът загуби живота си дни преди 45-ия си рожден ден

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Калин, Николета и д-р Пекин излизат в оспорвана капитанска битка

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

ЕСПЧ осъди Русия да плати над 253 милиона евро на Грузия

Свят Преди 7 часа

Руските действия са нарушили правата на около 29 000 жители

Румен Радев

Радев наложи вето на закона за ДАНС, вижда опасност от политическа зависимост

България Преди 7 часа

Държавният глава настоява, че прехвърлянето на правомощията за назначаване на шефа на ДАНС към парламента застрашава политическата неутралност на службата и подкопава принципа на мандатност

Намериха издирваното 15-годишно момиче от Добрич

Намериха издирваното 15-годишно момиче от Добрич

България Преди 7 часа

То е открито живо и здраво

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Инфлуенсърка и дъщеря ѝ са открити мъртви след сигнал за странна миризма

Свят Преди 8 часа

Жертвите са открити в различни стаи в апартамента си

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

360-годишната загадка на „Момичето с перлената обица“ е разгадана – ето коя е музата на Вермеер?

Любопитно Преди 8 часа

Загадъчното момиче с тюрбана и прочутата перлена обица най-вероятно е Магдалена, десетгодишната дъщеря на меценатите

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Алек Болдуин катастрофира в Ню Йорк

Edna.bg

Хари Кейн удвои аванса на Англия

Gong.bg

Латвия - Англия 0:3 /първо полувреме/

Gong.bg

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

Nova.bg

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Nova.bg