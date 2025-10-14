Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

С поред "Файненшъл таймс", президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския му колега Володимир Зеленски във Вашингтон на 17 октомври, за да обсъдят как могат да принудят руския лидер Владимир Путин да седне на масата за преговори, по-специално чрез възможността за доставка на ракети "Томахоук".

Стейси Петиджон, директор на програмата по отбрана в Центъра за нова американска сигурност заявява, че въпреки че ракетите с голям обсег биха могли да допълнят собствените дронове и крилати ракети с голям обсег на Украйна, те биха дали много „ограничени възможности... със сигурност не достатъчни, за да позволят продължителни, дълбоки атаки срещу Русия“.

Бивш служител на Пентагона и сега старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания, Марк Кансиан, смята, че САЩ разполагат общо с около 4150 ракети „Томахоук“. Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях.

Министерството на отбраната на САЩ е поискало финансиране само за 57 допълнителни „Томахоук“ в бюджета си за 2026 г. Пентагонът отказа да коментира пред "Файненшъл таймс" с колко ракети разполага в момента.

Но ако тези числа са верни, САЩ ще могат да доставят само 20-50 ракети „Томахоук“ без да нарушават стратегическия си резерв.