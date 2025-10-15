Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни

П рез следващото денонощие над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър.

В сряда

минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса, максималните – между 14 и 19 градуса, в София – около 15 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 18 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 3 мин. и залязва в 16 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

В четвъртък

облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и планините ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса.

В петък

вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури ще се повишат слабо. От запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи.