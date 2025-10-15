България

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

15 октомври 2025, 06:20
Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев
Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!
Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната
Задържаха служители на

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов
Боклукът в

Боклукът в "Люлин" и "Красно село" спадна с 40% за 10 дни
Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ

Внимание, шофьори! Промени в движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"

П рез следващото денонощие над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър.

В сряда

минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 7 градуса, максималните – между 14 и 19 градуса, в София – около 15 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

В планините

ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 40 мин. и залязва в 18 ч. и 44 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 4 мин. Луната в София изгрява в 1 ч. и 3 мин. и залязва в 16 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

В четвъртък

облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и планините ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 13 и 18 градуса.

В петък

вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури ще се повишат слабо. От запад облачността ще се вплътни и ще започнат валежи.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето България температури валежи вятър облачност планини Черноморие сряда
Последвайте ни
Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

След изявлението на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

След изявлението на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Любопитно Преди 13 минути

Подробности четете в следващите редове

<p>Предлагат по-високи обезщетения за работещи майки</p>

Социалният министър предложи скок на обезщетенията за работещи майки

Пари Преди 16 минути

Според данни на НОИ намалява броят на майките, които са получавали обезщетение за неползван отпуск за бременност и раждане

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Гребецът Георги Стойчев-Шопа отпадна от надпреварата поради медицински причини

Военните поеха властта в Мадагаскар

Военните поеха властта в Мадагаскар

Свят Преди 7 часа

Раджоелина, който се укрива извън страната, отказва да подаде оставка

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Свят Преди 8 часа

Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 9 часа

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Свят Преди 10 часа

Президентът на Украйна ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Свят Преди 10 часа

Той си отиде на 51 години

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

България Преди 11 часа

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

България Преди 12 часа

Насроченото за сряда заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Свят Преди 13 часа

Себастиен Лекорню подари голяма победа на Социалистическата партия

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Любопитно Преди 13 часа

„Тюдорското сърце е може би един от най-невероятните предмети от английската история, откривани някога"

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Любопитно Преди 13 часа

 

от ляво на дясно - Ива Григорова председател БАПРА, Иван Янакиев председател БДВО и Весислава Антонова - модератор на събитието

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Любопитно Преди 13 часа

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

България Преди 14 часа

Треньорският щаб на световния шампион също ще бъде награден с парична премия

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Барак Обама призна за „дефицит“ в брака си с Мишел

Любопитно Преди 14 часа

Барак Обама наскоро сподели, че двата му президентски мандата са поставили сериозно напрежение върху брака му

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Супа от скариди с домати и чесън

Edna.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Александър Димитров: Отборът е обременен психически и е свикнал да губи

Gong.bg

Собослай попари Португалия с късен гол в добавеното време

Gong.bg

Математикът, който разгада Вселената, отказа 1 млн. долара и се отдаде на отшелничество

Nova.bg

След изявлението на Борисов: Очаква се отговорът на партньорите в управлението

Nova.bg