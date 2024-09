Най-големите конспиративни теории за 11 септември са опровергани

Т ова е най-смъртоносната терористична атака в историята на Съединените щати. На 11 септември 2001 г. полет 11 на American Airlines и полет 175 на United Airlines се разбиват в северната и южната кула на Световния търговски център в Ню Йорк. Малко повече от час и четиридесет минути по-късно двете кули се срутват.

Във Вашингтон, окръг Колумбия, полет 77 на American Airlines се врязва в Пентагона и разрушава значителна част от западната стена на сградата.

Накрая, в Пенсилвания, полет 93 на United Airlines се разбива в полето край град Шанксвил, след като пътниците на борда надделяват над похитителите на самолета. Общо 2 996 души загиват в този ден. През следващите години са загинали още много хора.

От пепелта на това злодеяние се появиха няколко конспиративни теории. Някои от тях бяха толкова фантастични, че лесно можеха да бъдат развенчани. Други се оказаха много по-трудни за властите да се отърват от тях. Тук представяме някои от най-упоритите конспиративни теории, свързани със събитията от този съдбовен ден, както и най-правдоподобните обяснения, представени от експерти, официални доклади и очевидци.

Атаките срещу Световния търговски център

Самолетите не биха могли да причинят толкова големи щети

Едно от най-упоритите твърдения на скептиците е, че двата самолета, ударили Северната и Южната кула, не биха могли да причинят толкова големи щети на етажите под удара. Първият самолет е ударил Северната кула между 98-ия и 94-ия етаж; вторият самолет е ударил Южната кула между 84-ия и 78-ия етаж. Въпреки височината на двата удара, очевидци съобщават, че са видели повреди в двете фоайета на кулите близнаци.

Как е възможно това да се случи?

Със сигурност по-правдоподобното обяснение е, че вторичните експлозиви са се задействали по-надолу в кулите, като по този начин са причинили щети на по-ниските етажи и на двете фоайета.

Официалното разследване на Националния институт по стандартизация и технологии (NIST) на рухването на кулите установява, че самолетите са нанесли значителни щети на шахтите на двете сгради, когато са се врязали в тях. Това е позволило на реактивното гориво да се излива в асансьорните шахти. Горивото се е възпламенило, което е довело до бурни пожари в асансьорните шахти. Много асансьорни кабели са били прекъснати и спирачните системи са били изключени при удара, което е довело до падане на асансьорите на земята, разбиване на вратите на фоайетата при удара и изпращане на струи горящо гориво в двете фоайета. Тези експлозивни струи нанесоха значителни щети и подпалиха много хора - нещо, на което стана свидетел Жул Науде, оператор, който беше един от първите на мястото на събитието във фоайето на Северната кула малко след удара на полет 11.

Горящото реактивно гориво не може да разтопи стомана

Температурата на топене на стоманата е 1510°C. Температурата, при която гори реактивното гориво, е между 426,6°C и 815,5°C. Тогава как кулите биха могли да се срутят поради структурна повреда, след като пожарите не са били достатъчно горещи, за да разтопят стомана?

Макар да е вярно, че само изгарянето на реактивно гориво не може да разтопи стомана, пожар, който е бил подхранван и от горящи мебели, завеси, щори, столове, бюра, компютърно оборудване и огромно количество хартия, би горял достатъчно горещо, за да деформира стоманата. NIST изчислява, че пожарите в кулите са достигнали поне 1000 °C в някои места. Точката, при която стоманата отслабва, е 593,3 °C, при което тя ще е загубила около 50 % от здравината си. При нагряване до 1000°C стоманата ще е загубила около 90% от здравината си. Именно тази слабост на стоманата е довела до загуба на целостта на сградите. Тъй като стоманата се деформира и огъва, колоните и стоманените греди, които държат кулите, вече не са в състояние да издържат теглото на сградите, което води до палачинковото срутване на двете кули.

Кулите са сринати чрез контролирано разрушаване

Много скептици посочват филми, на които се вижда как мистериозни кълба дим излизат от всеки от етажите на кулите, докато те се срутват. Тези кълба дим се смятат за доказателство, че сградата е била разрушена чрез взривяване на експлозиви, които са били пробити в колоните на кулите преди атаките от 11 септември.

Тази теория има два проблема. Първо, никога не е имало достоверни данни за това, че екипи за разрушаване са забелязани да пробиват дупки в колоните на оживен офис комплекс в седмиците преди 11 септември. Със сигурност някой на поне един етаж би забелязал нещо? Второ, кулите близнаци са съдържали огромни количества въздух. Когато всеки етаж поддаде и се срути върху долния, този въздух моментално се компресира и трябва да отиде някъде. Макар и да изглежда, че при срутването на сградите е имало поредица от малки експлозии, в действителност въздухът, смесен с тонове мигновено разрушен бетон, е бил изхвърлен навън при срутването на всеки етаж, като по този начин се е създало впечатление за детонация.

Мистерията на кула 7

Световният търговски център 7 е 47-етажен небостъргач, който се срутва часове след падането на кулите близнаци. Когато WTC 7 се срути, мнозина - включително експертите, които наблюдаваха събитията в този ден - смятаха, че сградата е била разрушена чрез контролирано разрушаване. Според скептиците това е още едно доказателство, че 11 септември е бил вътрешна работа.

Въпреки че наистина изглежда, че WTC 7 е била разрушена чрез контролирано разрушаване, това обяснение не отчита какво се е случило с нея непосредствено след атаката и в следващите часове.

При срутването на Северната кула значителни количества отломки се удрят в южната страна на WTC 7, като на практика издълбават 25% от сградата от земята до десетия етаж и по този начин значително отслабват структурната цялост на сградата. В резултат на срутването възникнаха и множество пожари. Един от тях, на петия етаж, продължил цели седем часа. Беше само въпрос на време структурните повреди, причинени от срутването на Северната кула, да се прибавят към стоманата, отслабена от часовете и часовете на пожар, и сградата да се срути. Фактът, че срутването на сградата подозрително прилича на контролирано разрушаване, може да се обясни с това, че след като средата на сградата е силно компрометирана, първо източната, а след това и западната страна на сградата се срутват върху себе си, преди да се свлекат на земята, като по този начин създават впечатление за контролирано разрушаване от типа, който често се вижда по новините и в YouTube.

Атаката срещу Пентагона

Как може самолет с височина 125 фута да причини дупка с ширина 16 фута?

Търговският самолет Boeing 757 е широк 38 метра и дълъг 47 метра. Въпреки това самолетът, който се разби в Пентагона, остави дупка с диаметър само 16 фута и дупка на изхода с ширина само 3 метра. Как е възможно това, питат скептиците? Според много хора е по-вероятно Пентагонът да е бил ударен от сателитно управлявана ракета, контролирана от американската армия.

В официалния доклад на ASCE за експлоатационните характеристики на сградата на Пентагона се посочва, че дупката, пробита във външния Е-пръстен на стоманобетонните стени на Пентагона, всъщност е била с диаметър около 23 метра, а не 5 метра, както е широко разпространено. Фактът, че полет 77 не е оставил 38-метрова дупка във формата на самолет в сградата, се обяснява с това, че едното крило на самолета се е разпаднало при удара в земята преди сблъсъка, а другото крило се е срязало при удара, тъй като е било с твърде лека конструкция, за да пробие стоманобетон. Дупката на изхода на пръстена C всъщност е била широка 3 метра и най-вероятно е била причинена от много по-здравия колесник на самолета, който си е пробил път през сградата.

Къде са отломките?

Мнозина посочват липсата на отломки на официалните снимки, направени след удара на самолета в Пентагона. Когато самолетите се разбиват, те обикновено оставят след себе си огромно количество отломки. Как така един голям търговски самолет се е ударил в сграда, но не е оставил почти никакви отломки?

Това твърдение се оспорва директно от очевидците, които първи са реагирали. Сред тях е Алин Е. Килсхаймер, главен изпълнителен директор на KCE Structural Engineers PC във Вашингтон. Килсхаймер е човекът, намерил записващото устройство на черната кутия на Полет 77, както и човекът, държал в ръцете си части от опашката на самолета и наблюдавал следа от удар на крило върху страната на сградата, преди да се срути голяма част от външната стена на Пентагона. Той също така е видял части от тела, разпръснати около мястото на катастрофата, както и униформи на екипажа и дрехи на пътниците. Освен това по-голямата част от Полет 77 се е оказала вътре в Пентагона, а не извън него.

Полет 93

Полет 93 свален ли е от реактивен изтребител?

Малък бял самолет, наблюдаван да прелита над мястото на катастрофата на Полет 93 малко след разбиването на самолета, накара много хора да вярват, че самолетът е бил умишлено свален от този мистериозен самолет, който всъщност е бил изтребител на американските военновъздушни сили.

Макар че наистина няколко очевидци са видели бял самолет много скоро след падането на Полет 93, това е бил частен самолет Dassault Falcon 20, управляван от компания от Северна Каролина, наречена VF Corp. Самолетът вече се е спускал към летище Джонстаун-Камбрия, когато е бил помолен от Центъра на Федералната авиационна администрация в Кливланд да проучи района малко след разбиването на Полет 93 край Шанксвил. Falcon 20 надлежно го прави, като се снижава от 900-1200 метра до около 450 метра, където забелязва голяма дупка в земята и голямо количество дим. След като съобщава за находката на FAA, самолетът се приземява на летището, както е планирано.

Отломки в езерото Индиан

Ако полет 93 се е разбил в земята край Шанксвил, Пенсилвания, защо отломки и човешки останки са били забелязани да плуват в Индианското езеро на около шест мили от мястото на катастрофата? Това доказва, че самолетът се е разпаднал още преди да се разбие, най-вероятно след като е бил ударен от ракета.

Никога не е било доказано, че в Индианското езеро са били намерени човешки останки. Наистина е вярно, че в езерото са намерени леки отломки като метални парчета и хартия, но това може да се обясни с факта, че езерото всъщност се намира само на 2 км от мястото на катастрофата и че североизточните ветрове в онзи ден лесно са могли да отложат леки отломки в езерото, след като са били издигнати високо във въздуха от удара.

Въпреки годините на анализи и разследвания, няколкото разследвания и публикуването на официални и неофициални доклади, нито едно доказателство няма да бъде достатъчно, за да убеди някои хора, че атаките от 11 септември 2001 г. не са били вътрешна работа. Въпреки че е лесно да се отхвърлят съмненията на хората относно събитията от онзи ден като бълнуване на чудаци и луди, самият факт, че тези конспирации продължават да съществуват почти двадесет години по-късно, е свидетелство за недоверието, което много хора в САЩ изпитват към собственото си правителство. Фактът, че те са готови да повярват, че тяхното правителство е способно да извърши такова злодеяние, е наистина обезпокоителен.

