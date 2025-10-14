Военните поеха властта в Мадагаскар

Е литно подразделение на армията в Мадагаскар пое властта, след като парламентът гласува импийчмънт на президента Андри Раджоелина след седмици на антиправителствени протести.

Командирът на подразделението CAPSAT обяви суспендиране на конституцията и създаване на военен комитет, който скоро ще бъде допълнен с „гражданско правителство“.

Президентът на Мадагаскар предупреди за опит за преврат

Президентството определи действията като „опит за преврат“, но конституционният съд потвърди импийчмънта. Раджоелина, който се укрива извън страната, отказва да подаде оставка.

„Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

Протестите, започнали заради липса на ток и вода, прераснаха в мащабна кампания срещу властта, а присъединяването на CAPSAT – същото подразделение, свалило Раджоелина и през 2009 г. – промени баланса на силите. Протестиращи обвиниха Франция в намеса, а ООН предупреди, че ще се противопостави на всеки преврат.