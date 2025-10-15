Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Ш околадът е една от най-противоречивите храни в нашата диета. Често е наричан суперхрана поради потенциалните си ползи за сърцето, мозъка и противовъзпалителните му свойства.

Истината за шоколада

Изследванията на здравословните ефекти на шоколада са сложни. Различията в начина на живот, диетата и лични фактори като генетика или здравословни проблеми означават, че резултатите може да не са от значение за всички хора.

Освен това, в проучванията „тъмен шоколад“ може да се отнася до широка гама от доста различни продукти: какао на прах, хранителни добавки или бонбони. Такива значителни разлики затрудняват сравняването на резултатите и извеждането на недвусмислени заключения.

Учените обаче са единодушни по едно нещо: ако шоколадът има ползи за здравето, те са свързани с флавоноли - растителни съединения, за които се смята, че поддържат здравето на сърцето, подобряват съдовата функция и намаляват възпаленията.

Това откритие измести фокуса на изследванията на шоколада към изследване на това как флавонолите могат да забавят хроничното възпаление, което естествено се увеличава с възрастта и увеличава рисковете за здравето, особено за сърцето и кръвоносните съдове.

Откритие на учени от Харвард

В съвсем скорошно проучване на изследователи от Харвардското училище за обществено здраве, чиито резултати бяха публикувани през септември 2025 г., хората, които са приемали добавка с какаови флавоноли ежедневно в продължение на две години, са имали значително по-ниски нива на С-реактивен протеин (маркер на възпаление, свързано със сърдечни заболявания) в сравнение с тези, които са приемали плацебо.

Това обяснява и защо участниците в проучването COSMOS (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study), които са приемали същата добавка, са имали 27% по-нисък риск от смърт от сърдечни заболявания.

Ефектът на флавонолите върху функцията на сърцето и кръвоносните съдове може да е ключов: подобряването на кръвния поток помага на тялото да контролира възпалението и да поддържа здрави кръвоносни съдове с напредване на възрастта. Ако какаовите флавоноли спомагат за намаляване или забавяне на покачването на нивата на С-реактивния протеин с течение на времето (или, както го наричат ​​учените, подобряват неговата „траектория“), това би могло да обясни как какаото може да намали риска от сърдечни и кръвоносни съдове.

Идеята, че флавонолите влияят на съдовата система, е в съответствие с други изследвания, които ги свързват с противодействието на свързаните с възрастта повишения и колебания в кръвното налягане.

Тези резултати обаче имат своите ограничения: четири други биомаркера на възпалението не са се променили. Изследователите предполагат, че други маркери може просто да са по-малко чувствителни към хранителни фактори.

Храненето като ключ към здравето и младостта

Едно заключение е ясно: храненето има голямо влияние върху здравето и стареенето. Възпалението се регулира от имунната система, около 70% от която се намира в червата.

Ето защо, обръщането на внимание на качеството на храната, която консумирате, и подхранването на червата ви е много важно за цялостното здраве.

В проучването хората са приемали по 500 мг какаови флавоноли дневно, но това не е задължително. Най-добре е да се съсредоточите върху последователни, реалистични промени.

Можете да добавяте екстракт от какао към кафето си всяка сутрин или просто да консумирате повече храни, богати на флавоноли, като горски плодове, чай и червено грозде. А ако обичате тъмен шоколад, яжте го умерено: до 30-60 грама на ден.