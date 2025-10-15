Пари

Социалният министър предложи скок на обезщетенията за работещи майки

Според данни на НОИ намалява броят на майките, които са получавали обезщетение за неползван отпуск за бременност и раждане

15 октомври 2025, 06:45
Социалният министър предложи скок на обезщетенията за работещи майки
Източник: iStock/Getty Images

Н амалява броят на майките, които са получавали обезщетение за неползван отпуск за бременност и раждане, показват данни на НОИ, обявени от социалното министерство. През 2022 г. 956 майки са получили обезщетение за бременност и раждане, тъй като не са ползвали този отпуск, предаде Pariteni

През 2023 г. броят им е 839, а през 2024 г. – 803. До август тази година такова обезщетение са получили 500 майки.

Нараства обаче броят на лицата, получили обезщетение за неползван отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст, като през 2022 г. той е бил 14946, а през миналата – 15374. Само за първите осем месеца на тази година такова обезщетение са получили над 9500 майки. Изплатената за тях сума е в размер на над 12 млн- лева, докато за цялата минала година тя е близо 20,9 млн. лева.

Данните са представени в становище ва министерството във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се предлага обезщетенията при неползване на отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 50а, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) да се изплащат в пълен размер, вместо в размер 50 на сто.

В законодателството е уредено правото на платен отпуск и на съответните парични обезщетения при бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Регламентирано е и правото на парично обезщетение на родителите и осиновителите, които се завръщат на работа, без да ползват посочените отпуски.

Паричното обезщетение при неизползване на отпуските за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст представлява стимул за майките да се завърнат по-бързо на работа и осигурява възможност изцяло или частично да се компенсират разходите, свързани с отглеждане на детето.

При определянето на неговия размер обаче е необходимо да се има предвид, че паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване се отпускат при настъпване на определен социалноосигурителен риск (болест, майчинство, безработица и др.), за да заместят липсващите доходи от трудова дейност на лицата, които са осигурени за съответния риск. В тази връзка изплащането на обезщетенията по чл. 50а, ал. 1 и по чл. 54, ал. 1 от КСО на работещите родители в пълен размер (размер, равен на получаваното обезщетение от неработещите родители) може да се възприеме като условие за неравнопоставеност между лицата, които ги получават.

В тези случаи майка, която ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, която не работи и не получава друг доход, би получавала еднакво по размер обезщетение с майка, която е била осигурявана при същите условия, но работи и получава трудово възнаграждение, се посочва в становището.

"Факт е, че колкото по-продължително е отсъствието на родителите от работа, толкова по-вероятно е те да се деквалифицират, но са безспорни и ползите за ранното детско развитие от отглеждането на детето в семейна среда. Във всички случаи решението дали да ползват отпуските за отглеждане на детето или да се върнат на работа е предоставено на родителите и осиновителите. В тази връзка намирам за обосновано да се осигурят по-добри финансови условия за тях и в двата случая, при съобразяване с възможностите на бюджета на държавното обществено осигуряване.

С оглед реализирането на тази цел и предвид стартиралата бюджетна процедура за 2026 г., съм предложил да се повишат както размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, така и размерът на обезщетенията при неизползване на отпуските за бременност и раждане и за отглеждане на дете (от 50 на 75 на сто)", допълва социалният министър Борислав Гуцанов.

Той посочва, че българското законодателство предоставят много по-благоприятни права за работничките – майки на деца от минималните изисквания, установени с европейското законодателство и международните трудови стандарти. В България отпуските, на които имат право работниците и служителите във връзка с раждане и отглеждане на дете са едни от най-продължителните в света.

Регламентирана е и възможност майките да прехвърлят ползването им както на бащите, така и на бабите и дядовците. Това от една страна позволява по-ранното завръщане на майките на пазара на труда и намалява предпоставките за деквалификация, а от друга – предоставя възможности за отглеждане на малките деца в семейна среда.

Източник: Pariteni    
Обезщетения за майчинство Социално осигуряване НОИ Кодекс за социално осигуряване Работещи майки Отпуск за отглеждане на дете Министерство на труда и социалната политика Финансова помощ за родители Бременност и раждане Завръщане на работа
Последвайте ни

По темата

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

След изявлението на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

След изявлението на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

Китай въвежда минимален пробег на ток за plug-in хибридите

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Любопитно Преди 13 минути

Подробности четете в следващите редове

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Свят Преди 7 часа

Тръмп: Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Свят Преди 8 часа

Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 9 часа

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Свят Преди 10 часа

Президентът на Украйна ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Свят Преди 10 часа

Той си отиде на 51 години

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

България Преди 10 часа

Писмо на Коцев до Европейския комитет на регионите

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

България Преди 11 часа

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки

<p>Пеевски: Преломен момент за управлението на България!</p>

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

България Преди 12 часа

Пеевски: Няма да оставим България в ръцете на фалшиви спасители като Радев

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

България Преди 12 часа

Насроченото за сряда заседание трябваше да е редовно за кабинета и за него беше обявен дневен ред в 24 точки

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Свят Преди 13 часа

Себастиен Лекорню подари голяма победа на Социалистическата партия

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

България Преди 13 часа

Борисов: Оставаме само формално в това управление

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Златен медальон, свързан с Хенри VIII, се продава за 3.5 милиона паунда

Любопитно Преди 13 часа

„Тюдорското сърце е може би един от най-невероятните предмети от английската история, откривани някога"

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Деляна Иванова: ББР подкрепя общините за капиталови инвестиции и енергийна ефективност

Любопитно Преди 13 часа

 

от ляво на дясно - Ива Григорова председател БАПРА, Иван Янакиев председател БДВО и Весислава Антонова - модератор на събитието

Първи по рода си доклад очертава ролята на PR комуникациите в българския бизнес

Любопитно Преди 13 часа

Той бе представен от Българското дружество за връзки с обществеността и Българската асоциация на PR агенциите, и показва стратегическата функция на PR специалистите

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Пешев награди световния шампион в щангите Карлос Насар

България Преди 14 часа

Треньорският щаб на световния шампион също ще бъде награден с парична премия

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Супа от скариди с домати и чесън

Edna.bg

Дженифър Анистън разкри за най-голямата си лична битка

Edna.bg

Александър Димитров: Отборът е обременен психически и е свикнал да губи

Gong.bg

Собослай попари Португалия с късен гол в добавеното време

Gong.bg

Математикът, който разгада Вселената, отказа 1 млн. долара и се отдаде на отшелничество

Nova.bg

След изявлението на Борисов: Очаква се отговорът на партньорите в управлението

Nova.bg