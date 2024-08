"Mозъкът" на атентатите от 11 септември се призна за виновен

П акистанецът Халид Шейх Мохамед, смятан за "мозъка" зад атентатите от 11 септември 2001 година и задържан в американската военна база Гуантанамо, се е споразумял за наказание с властите на САЩ.

Това заяви Пентагонът, цитиран от Франс прес.

BREAKING: Three of the five 9/11 defendants held at Guantanamo Bay — including mastermind Khalid Shaikh Mohammad — have reached a plea agreement with prosecutors, the Pentagon said. https://t.co/7SeZH3OL4Y